Как-то раз один мой приятель - молодой человек 30 лет, обмолвился в разговоре, что стесняется своего увлечения компьютерными и видеоиграми.

Я, признаться, удивился такому заявлению - в конце концов, увлечение, на мой взгляд, не лучше и не хуже других, сам люблю поиграть в свободное время. Он мне объяснил, что слишком уж часто после признания в любви к играм люди начинают относиться к нему иначе, руководствуясь стереотипами, сложившимися по отношению к любителям этой забавы - геймерам. Подумав, я все же с ним согласился. Ложных представлений о геймерах великое множество. С другой стороны, не все стереотипы о них ложные.

Бесполезное и глупое занятие



Очень часто приходится слышать о бесполезности компьютерных игр. И начать я хотел бы именно с этого стереотипа. Почему? Потому что да, он верен. Но хотелось бы напомнить, что игры - это всего лишь досуг, хобби. Они не обязаны приносить пользу, их задача - развлекать человека. Кто-то может возразить, что некоторые хобби приносят человеку реальную пользу, но ответьте откровенно: главная это их цель? Нет, для любого человека, имеющего хобби, главная его ценность заключается в моральном удовлетворении, эстетическом удовольствии, снятии стресса - во всем том, что приносит хороший досуг.



Однажды парень заявил мне, что не смотрит телевизор и не играет в игры, а только читает книги. Круто, отвечаю ему, сильное заявление. «А что читаешь?» - спрашиваю. Выяснилось, что за последние два года он не прочитал ни одной серьезной книги, а только низкопробную фантастику. И у меня возник вопрос: «А чем это лучше, чем примитивные игры или «мозгоразжижающие» сериалы?»



Кстати, некоторые игры все-таки приносят определенную пользу. Так, немало исторических и географических фактов в свое время я почерпнул именно из них. Конечно, нельзя безоговорочно доверять всему, что разработчики игр поместили в них, любую информацию стоит проверять. Однако интерес, например, к истории Великой Отечественной войны я проявил после прохождения одного стратегического симулятора. Кроме того, стимулом к изучению английского языка для меня, как и для многих моих ровесников, послужил именно интерес к играм, которые во времена нашего детства выпускались почти без русской локализации. Да и сейчас, когда я ощущаю необходимость в практике иностранного языка, возвращаюсь к этому методу.



Детская забава



Пожалуй, чаще всего приходится слышать, что компьютерные игры - забава для детей. И могу смело заявить, что это не так. На заре становления индустрии вычислительных мощностей и объемов памяти компьютеров не хватало, чтобы сделать сложную игру и поместить в нее интересный сюжет. Потому игры того времени были довольно просты. Но шли годы, техника становилась все совершеннее, а вместе с ней усложнялись и игры. Людям, далеким от игр, хочу сообщить, что теперь в моде игры с кинематографичным сюжетом и сложным моральным выбором, заставляющие игрока принимать непростые решения. Опять же современные игры имеют разную целевую аудиторию: какие-то больше подойдут детям, другие - взрослым.



Нередко геймерам говорят, что они перерастут свое увлечение. И знаете, я не знаком ни с одним человеком, с которым бы это произошло. Да, вместе со взрослением приходит большая ответственность, а значит, времени на досуг становится меньше. Но чтобы человек совсем отказался от игр... нет.



Кстати, в странах, где компьютерные и видеоигры получили распространение раньше, чем в России, таких как США и Япония, возраст геймеров значительно выше, чем в других. Многим игрокам там 40 - 50 лет, а на праздниках считается совсем не зазорным поиграть всей семьей.

Эскейпизм и проблемы с общением



Стереотип верный, но лишь отчасти. Да, игры - это в том числе способ ухода от реальности, когда человек некомфортно в ней себя чувствует. Но это скорее следствие, чем причина, ведь сама проблема возникает совсем не от игр, а человек, комфортно чувствующий себя в обществе, также может с удовольствием играть в игры.



Отчасти справедлив стереотип и о том, что у геймеров существуют проблемы с общением. В частности, потому, что такие люди комфортно разговаривают в сети посредством текстового или голосового чата. Справедливости ради хотел бы заметить, что мне известны случаи, когда пары, образовавшие семьи, знакомились в сетевых играх. Кроме того, не следует считать, что все игроки нелюдимы - многие из них очень общительные люди.



Девочки не играют в игры



А вот это полная чушь. Да, девушек среди геймеров меньше, чем мужчин, однако их немало. Причем совсем не обязательно они играют в игры для девочек, многие любят пострелять наравне с сильным полом.

Слышал и такое мнение, что прекрасный пол меньше интересуется компьютерными играми в силу того, что девушки быстрее созревают и теряют интерес к «детским забавам». На практике же многие просто стесняются пробовать играть в силу боязни неудачи либо просто в силу описанных здесь стереотипов. Да и как любой другой вид досуга, игры просто нравятся не всем.



Игры портят здоровье



Что же, с этим сложно не согласиться. Сидячий образ жизни и большое количество времени, проводимое за экраном телевизора или монитора, пользы здоровью точно не принесут. Так что подобный досуг следует чередовать с другими видами деятельности.



Игры вызывают зависимость и сводят с ума



Как только в мире случается резонансное преступление, многие эксперты, а вслед за ними и некоторые СМИ начинают заявлять: «Вчера он играл в жестокую игру, а сегодня взял в руки реальное оружие». Подобные заявления как минимум спорны, а чаще и вовсе беспочвенны. Да, некоторые игры бывают жестокими и вовлекают в эмоционально тяжелые ситуации. Однако то же самое делает театр, кино, литература. Человек, имеющий здоровую психику, не пойдет убивать потому, что посмотрел тяжелый фильм или поиграл в подобную игру. А для душевнобольного такое событие станет не более чем соломинкой, переломившей спину верблюду.



Несколько более справедливо мнение о том, что игры вызывают зависимость. Да, такое возможно, но опять же с людьми, склонными увлекаться или слабо мотивированными на работу и социальную жизнь. В массе своей геймеры - это люди, имеющие другие увлечения и занятия, кроме игры.



Заключение

Как я уже говорил, игра - не более чем досуг, не стоит плодить сущности сверх необходимого, как говорил Оккам. Равно как и не стоит навешивать ярлыки на людей, с чьими убеждениями или увлечениями не успел познакомиться.