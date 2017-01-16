Сотрудники полиции получили ранения и были госпитализированы.

В столице РТ был задержан 46-летний мужчина, который подозревается в сбыте и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по РТ. 16 января сотрудники полиции прибыли на задержание наркосбытчика, который проживал в квартире на ул. Беломорской. Однако мужчина всячески препятствовал войти стражам порядка в квартиру. Злоумышленник ударил ножом полицейских, в результате чего нанес колото-резаные ранения грудной клетки и живота. Подоспевшие коллеги оказали первую медицинскую помощь и задержали подозреваемого.



Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Также на подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере».



В настоящий момент здоровье раненых сотрудников полиции оценивается как удовлетворительное.