41-летний Рамиль Нотфуллин был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями.

Нижнекамский районный суд озвучил приговор бывшему начальнику исправительной колонии №10 в Менделеевске Рамилю Нотфуллину. За сокрытие информации о побеге заключенного суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.



Было установлено, что в период с июля 2014 года по май 2015 года Нотфуллин скрыл от учета и регистрации факт совершения побега заключенного. Было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Отметим, что в судебном заседании обвиняемый свою вину не признал.