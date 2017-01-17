В момент ДТП в салоне автобусов находились 27 человек.

В Казани в результате аварии с участием двух автобусов пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани. Происшествие случилось вчера на ул. Московской около дома №24. Столкнулись «краснобусы», осуществлявшие маршруты по №37 и №35а. В результате ДТП, 48-летняя женщина получила ушибленную рану правой голени, а 17-летняя девушка – перелом костей носа, ссадины и гематомы верхней губы. Обе пострадавшие были госпитализированы.