Злоумышленник осуществил покупку золотых драгоценностей на сумму 54 тысяч рублей.

В столице РТ задержан 47-летний мужчина, который подозревается в мошенничестве с кредитами. Уже установлена его причастность к пяти случаям преступной деятельности, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.



Один из случаев произошел в декабре 2016 года. Мужчина купил в кредит золотые украшения на сумму 54 тысяч рублей. Как выяснилось позднее, паспорт, который был использован при оформлении кредита – вовсе не мужчины, злоумышленник просто вклеил в документ свое фото. Подозреваемый сообщил, что похищенные драгоценности сбывал, а выручку тратил по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.