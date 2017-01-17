Вчера, 18 января, на территории Республики Татарстан было выявлено 16 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает ГИБДД МВД по РТ.

Также инспекторами ДПС в этот день зафиксировано 83 факта выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 47 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, 453 факта игнорирования ремней безопасности.

Всего за 18 дней января в Татарстане произошло 153 ДТП, в которых погибли 14 человек и 211 получили ранения.