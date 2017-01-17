Казанский «Ак Барс» на своем льду встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым». Это был уже третий матч соперников в этом сезоне – до этого в «зеленом дерби» дважды побеждали уфимцы.

Гости ударно начали матч, реализовав большинство уже на 2-й минуте встречи – 0:1. Но Казань вскоре доказала, что тоже умеет реализовывать численный перевес – точен был Эллиотт. А в конце первой трети матча Секач вывел хозяев вперед – 2:1.

В начале второго периода вроде бы произошла катастрофа в течение нескольких минут гости забросили в ворота Гарипова три шайбы – 2:4. Но Азеведо и Ткачев сумели счет сравнять – «Ак Барс» вернулся в игру (4:4).

Интригу попытались внести судьи – после силового приема Свитов был удален на пять минут, и гости опять вышли вперед – 4:5. И все же за минуту с небольшим до конца периода третьего Лукоянов сравнял счет (5:5), а в овертайме он же принес победу хозяевам – 6:5.