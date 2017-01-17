В очередном матче женской волейбольной Суперлиги в Казани проходил не просто матч тура – скорее, это был матч за чемпионство.

Два динамовских коллектива – Казани и Москвы – пытались удовлетворить свои амбиции. И первый сет хозяйки выиграли на волевых усилиях, уступая, но не сдаваясь – 26:24. Однако во второй партии москвички издевательски повели (15:4), и довели партию до победы. Выиграли гостьи и третью партию (25:19), но Казань вернулась в игру в сете четвертом – 25:18 и 2-2 по партиям.

Увы, на тай-брейке хозяйки слишком далеко отпустили москвичек в начале - 11:15 и 2-3. Тем не менее, казанское «Динамо» по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая московских одноклубниц на три очка.