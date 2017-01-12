Овен

Верьте лишь тому, что видели своими глазами; только внимательно прочитав какой-нибудь документ, подписывайте его, при этом не доверяйте даже рекомендациям друзей. Все важные решения лучше отложить на конец рабочей недели. В выходные не исключено нелепое недоразумение.

Телец

Вам захочется уединения: тяготит неопределенность в отношениях с любимым, угнетает непонимание домашних, раздражает недисциплинированность и некомпетентность ваших коллег. Не исключено и негативное воздействие на вас окружающих. Но к концу недели ситуация кардинально изменится.



Близнецы

На этой неделе вам многое удастся сделать и на работе, и дома. Вы получите ответ на важный для вас вопрос, сможете найти наилучший выход из сложной ситуации, а также наладить отношения с человеком, в общении с которым наметилось напряжение. Впрочем, не исключены и потери.



Рак

Велика вероятность сделать какой-то неосторожный шаг, поэтому будьте сдержанней даже в словах, и вам удастся не перешагнуть опасную черту. Трудный период на работе завершится, впереди вас ждут заманчивые перспективы. В семье не пытайтесь погасить конфликт отцов и детей: будет хуже.



Лев

Все служебные дела этой недели следует тщательно продумать и не торопиться с их реализацией. Помните, от вашего решения и первых шагов зависит не только ваше будущее. Тем не менее старайтесь поступать так, как выгодно прежде всего вам. Новое личное знакомство окажется приятным и долговременным.



Дева

Ваш успех на работе будет зависеть от мнения и действий близкого вам человека. В результате вы получите то, о чем давно мечтали. Однако не забывайте, что долг платежом красен, не исключено, что уже совсем скоро вам придется ответить тем же. К счастью, сделать это вы сможете без особых усилий.



Весы

Рабочая неделя окажется для вас беспокойной, и даже в выходные вам отдохнуть не удастся. Особенно трудной станет середина пятидневки. Много душевных сил отнимет и незначительная ссора с любимым человеком; сделайте шаг навстречу первым, иначе неминуем полный разрыв отношений.



Скорпион

Вполне возможны сюрпризы - одни ожидаемые, другие неожиданные. Поэтому вам потребуется выдержка, чтобы пережить связанные с этим неприятные моменты на работе. Пришла пора начать поиски своей половинки, при этом постарайтесь не упустить что-то важное, будьте открыты всему новому.



Стрелец

Настало время активной реализации самого смелого проекта, и звезды вам в этом помогут. Даже вопреки вашей воле и возможностям вам придется взять на себя обязанности неофициального руководителя рабочего коллектива, а в семье - главного советчика и помощника для своих родителей.



Козерог

Вы инициативны и активны в делах. При этом не следует делиться своими планами даже с близкими. Но сначала сделайте, а потом говорите, иначе неудача подорвет ваш авторитет и надолго испортит вам настроение. Не исключено, что мучившую вас проблему вы вдруг увидите с другой стороны.



Водолей

Не исключены благоприятные перемены в середине недели. Перед вами будут поставлены новые цели. Если сумеете перестроиться и измените какие-то свои прошлые убеждения, то успех вам гарантирован. Финансовые дела вас не радуют, тем не менее не берите в долг, поскольку отдать в срок не получится.



Рыбы

Дела на работе таковы, что вас постоянно будут выводить из равновесия. Но вам удастся нейтрализовать негативное влияние окружающих. Помощь придет от людей, от которых вы этого не ожидали. Обращайте внимание на детали: если сейчас ничего не пропустите, то одной проблемой у вас будет меньше.