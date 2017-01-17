О ВИЧ-инфекции ходит множество мифов. Одни считают, что ВИЧ не существует, а другие боятся даже находиться рядом с ВИЧ-положительным человеком.



Поведение последней категории граждан и порождает дискриминацию в отношении людей, живущих с этой болезнью и борющихся с ней каждый день. Навешивание ярлыков на ВИЧ-положительных людей, нарушение их прав являются следствием безграмотности и невежества со стороны общества. Там, где у людей не хватает знаний, появляются домыслы, мифы и ошибочные стереотипы.

ВИЧ не передается по воздуху, через рукопожатия, объятия, при кашле или чихании. Об этом специалисты еще раз напомнили населению на одной из пресс-конференций в ИА «Татар-информ». Как же передается ВИЧ? «КВ» решили сделать для читателей шпаргалку, чтобы повысить уровень осведомленности по данному вопросу. Ведь до сих пор, к сожалению, в обществе сохраняется неадекватное отношение к этой болезни и ее носителям. А причина кроется именно в незнании.

ВИЧ не передается:

1. Воздушно-капельным путем. Не стоит бояться заражения, находясь в транспорте, торговом центре, кино, театре, а также при посещении бассейна, бани, душа, туалета и так далее. Не нужно вздрагивать, если ВИЧ-инфицированный чихнул рядом с вами или покашлял. И не бойтесь, если он на вас дышит. Таким образом вы точно не заразитесь.

2. При рукопожатиях, поцелуях, объятиях и других прикосновениях. При тактильных контактах вы не рискуете заразиться ВИЧ. Неповрежденная кожа является надежным защитным барьером от вируса.

3. При контакте с потом, к примеру, во время коллективных занятий спортом. Зачастую родители от незнания начинают возмущаться, когда узнают, что их ребенок занимается в одной спортивной секции с ВИЧ-инфицированным. Между тем никакой опасности это не представляет. Раздувать скандал из-за данного факта не стоит.

4. Трансмиссионным путем: посредством клещей, вшей, клопов, комаров. Вирус не способен к размножению в организме насекомых.

5. При пользовании бытовыми предметами: через общую посуду, полотенце, одежду, постельное белье, а также телефон, игрушки, дверные ручки и сидение унитаза.

6. При контакте со слезами.

Вывод. ВИЧ не передается ни бытовым, ни воздушно-капельным путями. И комары его не переносят. Вирус действительно содержится во всех биологических жидкостях организма инфицированного человека. Однако в слюне, поте, слезах, моче, рвотных массах концентрация вируса низкая. К примеру, чтобы заразиться инфекцией через слюну, необходимо 4 литра зараженной жидкости. Так, за всю историю изучения ВИЧ не было зарегистрировано ни одного случая заражения через поцелуй.



ВИЧ можно заразиться лишь 3 путями:

1. Парентеральным путем передачи через зараженную кровь. В основном это происходит при использовании зараженных шприцев, игл и другого инъекционного оборудования. Риск заразиться есть также при нанесении татуировок, пирсинга, при переливании крови и ее компонентов, через царапины и мелкие ссадины. Дело в том, что на недезинфицированных медицинских инструментах могут остаться следы инфицированной крови.

2. Половым путем - при незащищенном контакте.

3. От ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, родов или кормления грудью.

Итог. Кровь, грудное молоко являются жидкостями с высоким содержанием ВИЧ. К примеру, даже в одной капле крови содержится достаточное количество вируса для заражения. Наконец, нужно понимать, что проблема ВИЧ может коснуться каждого как в группах риска, так и в социально благополучных слоях населения. Поэтому о ВИЧ нужно знать.