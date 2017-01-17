Сегодня православные празднуют один из самых древних христианских праздников - Крещение Господне или Святое Богоявление. По всей стране проходит крещенское купание. Тысячи горожан, несмотря на не самые теплые погодные условия, с радостью или страхом окунаются в проруби и купели, чтобы очиститься от грехов. Погружение в холодную воду вызывает у них непередаваемый восторг и бодрость духа. А так ли на самом деле полезно купание в проруби? «КВ» обратились за разъяснениями к специалистам.





Заместитель главврача по медчасти МУЗ «Клиническая больница №2» кандидат медицинских наук Зульфия ФАТЫХОВА подчеркивает, что окунаться в крещенскую купель следует лишь подготовленным людям. Важно постепенно приучать организм к экстремальной температуре. В этом случае погружение в холодную воду станет очередным днем закаливания и принесет даже определенную пользу. А вот новичкам экспериментировать над собой не стоит: нельзя просто взять и прыгнуть в ледяную прорубь. Моржевание - это образ жизни, а не одноразовый подвиг.



- Когда в прорубь ныряет неподготовленный к подобным процедурам, незакаленный человек, да еще и с хроническими заболеваниями, это может привести к судорогам, резкому спазму сосудов. Погружение в ледяную воду в мороз становится настоящим стрессом для такого человека. Сердце может не выдержать нагрузки и остановиться. Подобное одноразовое купание провоцирует опасное для жизни состояние. Нужно месяцами готовить организм к погружению: начинать с контрастного душа, обтирания прохладной водой с постепенным снижением температуры, - поясняет врач. - Через полгода можно переходить к закаливающим процедурам на улице. И не раньше чем через 8 - 9 месяцев окунаться в холодную воду. Моржевание должно быть регулярным. Иначе вы лишь навредите организму.



А вот для подготовленного человека зимнее купание, по мнению специалиста, является одним из самых эффективных способов закаливания и несет немалую пользу для организма. Во-первых, оно укрепляет иммунитет, снижает заболеваемость гриппом, ОРВИ. Во-вторых, моржевание улучшает кровообращение, микроциркуляцию крови, оказывает благоприятное воздействие на состояние кожи, повышает ее упругость и эластичность. В-третьих, при погружении в холодную воду в организме вырабатываются эндорфины - гормоны радости. Поэтому после купания морж ощущает эйфорию, удовлетворение, прилив сил и бодрости, подъем оптимизма. Кстати, в процессе купания происходит выброс и других гормонов, в том числе адреналина, который снижает болевую чувствительность, учащает сердцебиение. Наконец, моржевание повышает уровень устойчивости к стрессам.



Руководитель отделения неврологии РКБ, врач высшей категории, заслуженный врач РТ Марат ХАЙРУЛЛОВ также считает, что моржевание оказывает оздоровительный эффект на подготовленный, закаленный организм. Доктор признается, что среди его родственников и друзей немало тех, кто уже не представляет своей жизни без погружения в ледяную прорубь. Причем все они после купания отмечают, что словно заново родились.



- Погружение в прорубь один раз в год - это действительно огромный стресс для организма. А вот системное моржевание, я убежден, способствует оздоровлению организма. Моржи почти всегда чувствуют себя бодрыми, полными сил, здоровыми. Они редко болеют простудными заболеваниями, более устойчивы к изменениям окружающей среды, к примеру погодным. При погружении в ледяную воду кровь приливает к внутренним органам и наполняет капилляры, которые с годами начинают отмирать. Благодаря этому организм насыщается кислородом, а сосуды омолаживаются, - рассказывает специалист. - Кроме того, холодная вода активизирует внутриобменные процессы. Мы не можем отрицать тех случаев, когда моржевание помогало людям избавиться от самых различных болезней. Такие примеры есть, и их немало. В то же время такие люди всегда должны держать себя в тонусе, регулярно проводить закаливающие процедуры. В моменты прекращения тренировок старые болезни дают о себе знать. В частности, в этом заключаются споры вокруг моржевания.



Перед купанием в проруби необходимо разогреть свое тело, сделать разминку или пробежать несколько метров. В купели не стоит находиться более минуты. Иначе возможно общее переохлаждение организма. После купания в проруби у человека появляется эйфория, душевный подъем, уверенность в своих силах. Некоторые даже заявляют о желании продолжить заплыв в холодной воде. Однако важно адекватно оценивать свои возможности: надеть сухую одежду и выпить горячий чай.