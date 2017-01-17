Досрочная пенсия для работников типографии

Работал в типографии стереотипером. Знаю, что эта профессия относится к Списку №1 (тяжелые и вредные условия труда). Если бы отработал 10 лет, ушел бы на пенсию на 10 лет раньше. Но я отработал только 3,5 года. Могу ли выйти на пенсию на 3 года раньше?

К.М.



В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что при таких обстоятельствах рассчитывать на досрочную страховую пенсию вы не сможете. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых взносах» страховая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста на один год за каждый полный год работы по Списку №1 только в том случае, если имеется не менее половины требуемой продолжительности специального стажа по Списку №1. Для того чтобы воспользоваться нормой о снижении возраста, вы должны иметь специальный стаж не менее 5 лет.

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