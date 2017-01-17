Я являюсь получателем пенсии по старости, моя пенсия очень маленькая - 7705 рублей, в 2016 году никаких доплат мне не было. Могу ли я рассчитывать на какую-нибудь доплату к пенсии в 2017 году? Каков прожиточный минимум в этом году?

Татьяна Александровна



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года №68-ЗРТ «Об установлении на 2017 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан» прожиточный минимум пенсионера на 2017 год установлен в размере 8232 рубля.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 24.07.2009 №213-ФЗ), если доход пенсионера (пенсия + ежемесячная денежная выплата + дополнительное материальное обеспечение + иные меры социальной поддержки) меньше 8232 рублей и он является неработающим, то имеет право на установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Если при назначении пенсии вы являлись неработающим и подавали заявление о назначении федеральной социальной доплаты, то обращаться в орган ПФР не нужно, если работающим - то вам необходимо обратиться для подачи заявления с необходимыми документами (оригиналы и копии): паспорт, страховое свидетельство, трудовая книжка.

Однако вы должны безотлагательно сообщить в орган ПФР о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности или о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты.

Также необходимо отметить, что согласно вышеуказанному закону федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с заявлением и со всеми необходимыми документами, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату на срок, на который установлена соответствующая пенсия.