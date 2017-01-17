После прохождения медико-социальной экспертизы мне изменили группу инвалидности с 3-й на 2-ю. Как изменится моя пенсия и надо ли обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета?

Лариса Павловна

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, при смене установленной группы нетрудоспособности размер пенсионной выплаты пересчитывается в беззаявительном порядке при поступлении акта освидетельствования от медико-социальной экспертизы (МСЭ). Такое изменение суммы пенсии осуществляется со дня установления иной группы.

Данный перерасчет относится и к страховой пенсии по старости, и к страховой пенсии по инвалидности. Так же как и 80-летним гражданам, для нетрудоспособных лиц I группы фиксированная выплата осуществляется в двойном размере.