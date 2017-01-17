В связи с форс-мажором, возникшим не по моей вине, хочу получать пенсию в другом банке. Слышал, что для этого не обязательно приходить в Пенсионный фонд, можно просто сообщить реквизиты другого банка. Так ли это?

Иван Петрович



Иван Петрович, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, вас верно проинформировали. Для смены кредитного учреждения или способа доставки (например, чтобы пенсию приносил на дом почтальон) приходить в ПФР не обязательно. Вы можете отправить свое заявление по интернету, если имеете учетную запись в ЕСИА (на портале государственных услуг). Присвоенные там логин и пароль служат допуском в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, откуда вы и отправите заявление с указанием другого кредитного учреждения и вашего лицевого счета. Оно тут же поступит в обработку специалистами ПФ, чтобы выплата пенсии была произведена своевременно.

Если вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно самостоятельно дома или же обратившись в Пенсионный фонд: сотрудники территориальных управлений ПФР помогают всем желающим получить код доступа в ЕСИА.

Помимо указанной выше услуги по интернету можно также получить информацию о сформированных пенсионных правах, установленных социальных выплатах, размере и виде пенсии и иных соцвыплатах, заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Есть в «Личном кабинете» и услуги ПФР, которые можно получить без регистрации: запись на прием в клиентскую службу ПФР; заказ справок и документов; направить обращение в ПФР; задать вопрос онлайн; смоделировать свою будущую пенсию с помощью пенсионного калькулятора.