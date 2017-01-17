Правда, что с января 2017 года в силу вступит закон об увеличении пенсионного возраста госслужащих?

Михаил Андреевич



Уважаемый Михаил Андреевич, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, начиная с 1 января 2017 года для тех, кто состоит на государственной и муниципальной гражданской службе, пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться на полгода, пока не достигнет планки 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Это произойдет соответственно в 2026 и 2032 году. То есть в 2017 году возраст выхода на страховую пенсию по старости госслужащими (муниципальными служащими) для женщин составляет 55,5 года, для мужчин - 60,5 года; в 2018 году для женщин - 56 лет, для мужчин - 61 год и так далее. Текущий год - последний, когда эта категория граждан уходит на пенсию, как все: в 55 и 60 лет.

Кроме того, увеличится и стаж госслужбы, необходимый для получения пенсии за выслугу лет. Сейчас он должен быть не менее 15 лет, при этом, чтобы иметь право на пенсию госслужащего, человек должен уходить на заслуженный отдых с госслужбы, проработав перед увольнением непрерывно не менее 15 лет. По новым правилам минимальный стаж - 20 лет.

Прибавляться эти 5 лет будут также по полгода в год. В 2017 году минимальный стаж для пенсии будет 15,5 лет, в 2018-м - 16 лет. Граница в 20 лет будет достигнута в 2026 году.

Еще одно новшество в законе - увеличивается предельный возраст пребывания на гражданской службе: для всех служащих до 65 лет, а для высших руководителей до 70 лет.

В принятом законе содержится и нововведение для депутатов и сенаторов. Оно касается минимального стажа работы для получения прибавки к страховой пенсии. Сейчас, чтобы ее получить, достаточно проработать депутатом Госдумы или членом Совета Федерации один год. По новым правилам минимальный порог - 5 лет. А для получения максимальной надбавки нужно проработать на выборной должности не менее 10 лет (по пока еще действующим правилам - 3 года).

Изменения не коснутся тех, кто уже вышел на пенсию.