15 января ей позвонил мужчина, который предложил ухаживать за его матерью. Получив согласие женщины, он сразу же попросил ее купить продукты для матери. Мужчина не давал пенсионерке закончить разговор, беседуя с ней на различные темы. Так, увлекшись этим, она оделась и сходила к банкомату, где под диктовку афериста набрала некую комбинацию цифр. Убедившись, что женщина сделала это, злоумышленник попросил ее выбросить квитанцию.

Вернувшись домой, женщина стала получать уведомления банка о снятии наличности с ее счета. После этого она сразу же заблокировала карту, но преступник уже успел снять 21 тысячу рублей.