В полицию Лениногорска обратилась 63-летняя пенсионерка и рассказала, что разместила в интернете объявление с предложением услуг сиделки.



15 января ей позвонил мужчина, который предложил ухаживать за его матерью. Получив согласие женщины, он сразу же попросил ее купить продукты для матери. Мужчина не давал пенсионерке закончить разговор, беседуя с ней на различные темы. Так, увлекшись этим, она оделась и сходила к банкомату, где под диктовку афериста набрала некую комбинацию цифр. Убедившись, что женщина сделала это, злоумышленник попросил ее выбросить квитанцию.



Вернувшись домой, женщина стала получать уведомления банка о снятии наличности с ее счета. После этого она сразу же заблокировала карту, но преступник уже успел снять 21 тысячу рублей.