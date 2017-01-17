Быстро пролетело время - до конца регулярного чемпионата КХЛ осталось всего восемь туров, и сейчас каждый матч рассматривается через призму плей-офф.



Лидеры уже примеряются к борьбе в первом раунде плей-офф. Вряд ли кто-то намеренно выбирает себе соперника попроще, но приоритеты есть у каждого клуба: и у лидеров, и у середняков. Часть команд откровенно доигрывают «регулярку», а некоторые еще стремятся вскочить на подножку уходящего поезда из восьми команд.

Яркий пример тому - нижнекамский «Нефтехимик». А вот «Ак Барс», зарезервировав себе как минимум третье место на «Востоке», теперь, скорее всего, пытается наиграть сочетания звеньев, дабы подойти к играм на выбывание во всеоружии. Усиляться уже нельзя по определению, так что рассчитывать можно лишь на тот состав, что есть в наличии.

Благо скамейка у казанцев достаточно длинная, тренерский штаб клуба имеет возможность варьировать состав - как среди нападающих, так и среди пар защитников. А вратарскую линию Галимов - Гарипов вообще можно рассматривать как лучшую в лиге.

Сначала «Ак Барс» сыграет три домашних матча, а затем будет заканчивать чемпионат пятью матчами на выезде.

Начинать дома придется игрой с уфимским «Салаватом Юлаевым» - тут уж болельщики будут ждать долгожданной победы (на момент подписания номера матч еще не завершился). Одному из лидеров «Востока» явно не к лицу проигрывать уфимцам третий раз за сезон.

Стоит учитывать, что с «юлаевцами» в этом сезоне нужно будет провести еще один матч в Уфе, так что «зеленых дерби» у нас еще в избытке. Скучно в таких противостояниях не бывает, так что ждем отличного зрелища.

После «Салавата» в Казань приедут две команды из Сибири - новосибирская «Сибирь» и новокузнецкий «Металлург».

Новосибирцы теоретически еще могут побороться за место в восьмерке, так что «барсы» в этом матче могут косвенно помочь нижнекамцам. Да и самим набрать очки не мешает, особенно перед пятью заключительными матчами на выезде.

Про «Металлург» можно сказать то же самое. Команда из Новокузнецка уже который сезон борется за выживание. Сейчас она идет на последнем месте, так что здесь три очка также набрать надо обязательно.

Далее - выездное турне. Первые три матча «Ак Барс» будет играть с командами «Востока». Сначала «Ак Барс» прокатится в Нижнекамск, в гости к «Нефтехимику», а затем сыграет в Тольятти с местной «Ладой». Оба матча будут непростыми. Нижнекамцы, как уже было отмечено, борются за попадание в восьмерку лучших и просто так победу не отдадут, а в Тольятти «Лада» никого не отпускает без боя. Так было заведено еще со времен тренера Воробьева.

Далее последует перерыв в чемпионате на две недели, а сразу после него «Ак Барс» сыграет в Уфе - об этом мы уже говорили.

Два последних матча регулярного чемпионата казанцы проведут против команд «Запада».

Первый матч «барсы» сыграют в Хельсинки против местного «Йокерита». Финская команда пока попадает в восьмерку лучших на «Западе», но снизу ее подпирают сочинцы и братиславский «Слован», так что финнам есть за что биться в домашнем матче.

И, наконец, последний матч «регулярки» казанцы проведут в Минске против местного «Динамо». Минчане сейчас твердо держатся на шестом месте среди «западников» и вряд ли его кому-то отдадут. Отсюда вывод - перед своими зрителями белорусская команда постарается сыграть красиво и победно. Но ведь и «Ак Барсу» захочется завершить сезон на ударной ноте перед играми плей-офф.

Итак, кто же может стать соперником казанского «Ак Барса» уже в первом раунде плей-офф? Безусловно, кое-что может измениться, но по ситуации на сегодняшний день «барсам» в первом раунде игры на выбывание достается в соперники астанинский «Барыс». И этот вариант можно считать для Казани почти идеальным. Но казахстанцев всерьез подпирает пекинская команда «Куньлунь», а ехать в Поднебесную на первый раунд плей-офф мало кому захочется, учитывая многочасовые перелеты.

Также не очень-то хочет лететь в первом раунде в гости к «Адмиралу» во Владивосток магнитогорский «Металлург», но на сегодняшний день ситуация именно такова. Основным кандидатом на поездку в Китай сейчас является омский «Авангард», а в Уфу поедет челябинский «Трактор». Что изменится в этих раскладах? Ответ на этот вопрос дадут оставшиеся матчи. Кто-то сыграл побольше, например, «Ак Барс», кто-то поменьше, но всех выстроит по ранжиру итоговый тур регулярного чемпионата.

Сейчас главное - рационально распределить свои силы на оставшиеся матчи, избегая ненужных травм. Конечно, так не бывает, чтобы команда по заказу сыграла не в полную силу, а затем также по заказу вдруг стремительно набрала форму.

Сбивается игровой ритм, нарушаются связи между игроками. И вместо планового сброса скорости можно вообще потерять то, что создавалось весь сезон.

Тренеры часто после матчей говорят, что для них каждый матч важный, и здесь нет и доли лукавства. Каждый матч - это задание для игроков. И от того, как хоккеисты смогут выполнить игровую установку, напрямую зависит результат.