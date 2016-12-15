С первых дней январь показал свой суровый нрав. Мороз завернул такой, что добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Собаку нельзя, а овощи можно!

Не на улицу, конечно, а на подоконник, ведь с научной точки зрения выгонка - комплекс приемов воздействия на растения, побуждающий их к росту и развитию в несвойственное для этого время.

Скучающие по любимому делу шестисоточники сеют неприхотливый и быстрорастущий кресс-салат, рассаживают в баночки с водой начинающие прорастать луковицы, выгоняют зелень многих огородных культур, чаще всего - сельдерея, петрушки, свеклы и моркови.



НА ПОСАДКУ. Оптимальный вариант, если вы приготовили посадочный материал с осени, но подойдут здоровые, неповрежденные корнеплоды и части корневищ овощей, купленных в магазине или на рынке. В гипермаркетах часто предлагают зелень в стаканчиках, так сказать, с закрытой корневой системой. Этой системе тоже можно попробовать дать вторую жизнь.

Сельдерей и петрушка - самые распространенные и неприхотливые растения (после лука, конечно), используемые для получения зелени в домашних условиях. Как говорят опытные огородники, «мал корешок, мал и вершок». Идеальными для выгонки петрушки считаются корнеплоды массой 30 - 80 г, для выгонки сельдерея - массой 60 - 200 г. Но не стоит ограничиваться двумя культурами. Для выгонки подойдут морковь и свекла. Ведь, как утверждают диетологи, в свекольной ботве витаминов и каротина не меньше, чем в корнеплодах. Крупные экземпляры занимают много места в горшках и не дают обильной зелени, поэтому для выгонки используют свеклу массой 40 - 60 г, самую мелкую. Лучше меньше, да лучше!



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ. Высаживать корнеплоды на зелень можно в любое время. Сейчас потребуется подсветка, а в феврале-марте световой день заметно удлинится.

На дно приготовленной тары нужно положить дренаж, немного песка, а в почвенный грунт добавить торф или перегной. Горшки для выгонки петрушки лучше подобрать такого размера, чтобы можно было на слой почвы высотой 12 - 16 см расположить корнеплоды длиной около 10 - 12 см под углом 45° к поверхности. Если корнеплоды очень длинные, их укорачивают, отрезая хвостик. Хорошо, если каждому достанется жилплощадь в 20 - 25 кв. см. Высаженные корни петрушки засыпают почвой, не закрывая макушку (головки должны выступать из почвы на 1 - 2 см), и поливают теплой водой.

Сельдерею потребуется больше площади - 40 - 60 кв. см на корешок, а первоначальный слой грунта в плошке должен быть всего 10 - 12 см. В остальном алгоритм действия тот же.



Не спешите выставлять посадки на светлый подоконник - им потребуется 1 - 2 недели, чтобы укорениться. Пусть «зимний огород» тронется в рост в кладовке или под столом на кухне. Близко к батарее ставить не стоит - петрушка быстрее всего укореняется при температуре 12 - 14 °С, а сельдерей и свекла - при 8 - 10 °C. В этот период не нужно поливать растения: корни еще недостаточно развились и неспособны поглощать большое количество влаги, при избытке которой корнеплоды могут загнить.

Когда у растений появляются первые верхушечные почки, их поливают и переносят на подоконник. Теперь комнатная температура 18 - 20 °C будет для них самой комфортной.



ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД. Петрушка плохо переносит высокую температуру и застойный воздух, поэтому нужно по возможности чаще проветривать помещение, но так, чтобы холод из форточки не повредил растения. Землю рыхлят, поливают водой комнатной температуры и следят, чтобы вода не попадала на листья и головки корнеплодов. Раз в месяц можно подкормить растения раствором суперфосфата из расчета 5 г на 1 л воды, но проще - одним из готовых комплексных удобрений с микроэлементами. Как вариант - сделать подкормку из листьев комнатных растений по принципу жидкого удобрения из травы, которое рачительные огородники «заквашивают» на своих участках.



СБОР УРОЖАЯ. Первую зелень петрушки и сельдерея можно будет отведать через 2 - 3 недели после посадки. Срезают ее с внешней стороны растений, начиная с нижних листьев и не оставляя черешков. Если все пойдет хорошо, каждый корнеплод петрушки будет давать урожай в течение 6 недель, а сельдерея - в течение 8. Корневые сорта дают меньше зелени, зато в течение длительного времени. С листовых зелени получается больше, но силы у растений быстро истощаются.



Предусмотрительные огородники с осени запасают материал для выгонки, и зимними днями на их подоконниках зеленеют шнитт-лук, щавель и ревень, а у самых продвинутых - витлуф и спаржа.

При желании можно достичь такого же результата. Но даже если вам не удастся получить урожай в «промышленных масштабах», несколько листочков нежной зелени не только оживят вкус зимних блюд, но и украсят их. А самое главное - за любимым делом не заметишь, как закончатся холода и наступит весна.