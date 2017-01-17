Ведущий специалист в области этикета Ляйсан Атнабаева считает, что сидящие за столом люди - словно голые, видны все их плюсы и минусы. Впечатление о человеке может вмиг испортиться настолько, что хозяева больше не пригласят его в гости. И, казалось бы, из-за небольшой провинности.



«КВ» вместе со знатоком хороших манер составили топ-5 правил столового этикета.



Фокус с салфеткой

Первое, что нужно сделать, садясь за стол, - это взять салфетку. За столом салфетка - это интимный предмет, который принадлежит только вам. Не стоит им размахивать и оставлять его на видном месте. Сев за стол и начав разговор, нужно незаметно от других разложить салфетку на коленях. В идеале - одной рукой! Разумеется, сделать это быстро с первого раза вряд ли получится, поэтому лучше потренироваться сначала двумя руками. Салфетка должна лежать сложенной вдвое сгибом к вам. Салфетку не раскладывают полностью, чтобы была возможность перевернуть ее, если она замарается.



Стоит отметить, что во время трапезы салфетку кладут, небрежно смяв, справа от себя, а в конце трапезы - слева. Кроме того, недопустимо класть ее на стул или его спинку. Если салфетка упала, не нужно ее поднимать. Не стоит этого ждать и от мужчины. Нужно просто попросить новую. Это же касается и столовых приборов.



Без кольца - убери локти со стола

Не ставить локти на стол во время еды учат еще с детского сада. Действительно, локти не должны быть на столе. Но это не значит, что руки нужно прятать где-то под ним - они должны быть на виду. Интеллигентный человек сумеет держать над столом только кисти рук и будет так сидеть весь вечер. Если у кресла или стула есть подлокотники, то на них нельзя класть руки. Также не стоит размахивать руками во время трапезы. Управляться с вилками и ножами нужно, лишь двигая пальцами.



Разрешается поставить локти на стол только женщинам в конце вечера, когда принесут десерт. Но не всем, а лишь замужним дамам! При этом у окружающих не должно возникнуть сомнений относительно статуса женщины. Либо рядом должен находиться ее муж, либо на ее пальце будет красоваться обручальное кольцо. Если поставить локотки на стол позволит себе мадемуазель, мнение о ней сразу испортится.

Удели внимание ближнему

За большим столом за девушкой ухаживает мужчина, сидящий слева от нее. Однако это не значит, что она не должна больше ни с кем общаться. Леди следует вести беседу с теми, кто находится рядом. Это же касается и чоканья бокалами. Не стоит тянуться через весь стол для того, чтобы коснуться бокалами чуть ли не со всеми. Достаточно чокнуться лишь с ближайшими соседями. Хозяину вечера, произнесшему тост, вовсе не обязательно подходить к каждому гостю, чтобы чокнуться. Достаточно отправить всем салют - приподнять бокал. Гостям следует ответить тем же.



Стоит подумать о комфорте окружающих и не выкладывать личные вещи на стол. Гостям может создать неудобство лежащий на столе телефон и тем более сумка. Небольшой клатч следует разместить позади себя на стуле. К слову, девушки, сидя, занимают лишь две трети стула и не облокачиваются на его спинку.



Нет - беседам с официантами

С официантом может общаться только мужчина. Девушка должна передать кавалеру, что она хочет заказать, а после молодой человек повторяет это официанту. Женщине разрешается разговаривать с обслуживающим персоналом, если она пришла только с подругами. Вызывая официанта, не стоит кричать или махать руками. Нужно суметь наладить контакт глазами. Стоит помнить, что официант - это лицо, которое не должно привлекать особого внимания. Он тихонько подходит к каждому и принимает заказ. Если нужно обратиться к нему во время беседы, не стоит извиняться и прерывать разговор. Просто тихо попросите то, что нужно.



После того, как официант принес меню, разговоры за столом стоит прекратить. Гостям нужно дать время для того, чтобы подумать над выбором блюд.



Помада на губах, а не на бокале

Во Франции гостей не приглашают в гости повторно, если они оставили на бокале след от помады или пальцев. Именно поэтому перед тем, как сделать глоток, нужно промокнуть губы салфеткой. Это следует делать каждый раз! Причем пользоваться следует именно бумажной салфеткой. Лишь в конце вечера можно вытереть губы салфеткой, которая лежит на коленях.

Желательно промокнуть губы салфеткой незаметно. Но это не значит, что нужно отворачиваться от стола или как-то прятаться. Более того, если во время беседы захотелось пить, стоит извиниться, воспользоваться салфеткой и попить.