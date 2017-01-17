В зимние каникулы, как было обещано, победители нашего новогоднего конкурса «Если бы я был Кыш Бабаем…», организованного совместно с фирмой «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК», посетили резиденцию татарского Деда Мороза.



Своими впечатлениями от путешествия поделился самый юный победитель конкурса - 12-летний Максим Назмутдинов:

- Хочу поблагодарить организаторов конкурса и редакцию газеты за сказочное путешествие в волшебную страну Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы! У ворот резиденции нас встретили сказочные персонажи - Шайтан и батыры. Вместе с ними мы прошли во владения Кыш Бабая через волшебную лесную тропу, где нас ожидали различные приключения. По пути мы спасли Шурале, расколдовали влюбленных Тахира и Зухру, поиграли в веселые игры с Убырлы Карчык, накормили трехглавого змея Аждаха волшебными снежками. В конце волшебной лесной тропы Кыш Бабай и Кар Кызы пригласили нас в свою опочивальню. Ступая по волшебной лестнице, я на каждой ее ступеньке загадывал желания… Вместе с другими гостями мы увидели, где живет Кыш Бабай и какие подарки дарят ему дети и взрослые.

До этой поездки я представлял Кыш Бабая суровым. На самом же деле он оказался очень веселым, много шутил и каждому гостю уделял внимание. В память о незабываемом путешествии в сказку у меня хранится волшебная грамота с печатью Кыш Бабая. И я очень рад, что сбылась моя мечта. Я провел веселый день вместе с мамой и знаменитыми сказочными персонажами.