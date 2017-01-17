Новогодние сказки - это реальность. История знакомства и любви армянского художника Врежа Киракосяна и Елены - именно такая реальная сказка.



Ее поведали сами Вреж и Елена. Совсем недавно они приняли решение переехать в Казань. Пока они живут в отеле, и мы побывали у них в гостях.



- Я жила в Перми, незадолго до нового 2012 года сделала себе подарок - купила новый компьютер. Подключила его к интернету. И первое, что я увидела, - видеообращение художника из Еревана Врежа Киракосяна. Меня потрясла история его жизни, как он после падения в детстве остался прикованным к инвалидному креслу и как, несмотря ни на что, стал художником, - рассказала Елена. - Захотелось написать ему, позвонить, но я почему-то все время откладывала. 31 декабря решилась - позвонила, поздравила с Новым годом.



- А если бы не Новый год, наверное, не позвонила бы… Но Новый год - время чудес, - продолжил рассказ Елены Вреж. - Мы стали переписываться, созваниваться, общаться по скайпу. Я понял, что у нас могут быть серьезные отношения, и пригласил Лену в Ереван. 8 июня 2012 года она прилетела.



- Елена, не было страха перед встречей?

- Нет, был страх полета, а не страх встречи. До этого я не летала на самолете, а тут еще получался первый выезд за границу - в Армению. Вреж встречал меня в аэропорту с красивым букетом цветов.

Вреж: - Я понимаю, что, когда Лена увидела меня впервые, у нее был шок. По фотографиям складывается не совсем точное впечатление о человеке. Потом она честно призналась, что не представляла всей серьезности моей физической деформации. Но Лена быстро справилась с шоком. Через несколько дней она привыкла к моему виду. Мы оба серьезно отнеслись к нашим чувствам. Настолько серьезно, что решили пожениться. Я пригласил батюшку - настоятеля православного храма, чтобы он нас обвенчал. Лена была некрещеная, и перед свадьбой она крестилась.



- А как родственники отнеслись к таким крутым переменам в вашей жизни?

Вреж: - В то время я жил вместе с мамой и братом. Но они не вмешивались в мою жизнь. Конечно, никто не верил, что у нас получится настоящая семья. Думали, что Лена не выдержит трудностей и очень скоро улетит домой. Но, когда мы поженились и обвенчались, они поняли, что у нас все серьезно…

Елена: - Мы с Врежем поженились 1 ноября 2012 года, а ровно через год, 1 ноября 2013-го, у нас родилась Маша. Это тоже было похоже на чудо. Многие здоровые пары живут по многу лет и не могут родить ребенка, а у нас все получилось очень быстро.

Вреж: - Лично я не был готов к такому повороту событий. Только поженились и через три месяца узнали, что станем родителями… Это стало шоком. Приятным шоком. Я очень обрадовался, но и одновременно испугался. Честно. Это же очень серьезный шаг и большая ответственность, когда в семье появляется еще один человек, которому больше не на кого надеяться, только на маму и папу. Естественно, мы очень волновались - все-таки первая беременность, первые роды… Но, к счастью, все прошло нормально, и у нас появилась замечательная Маша.



- Как справлялись?

Елена: - Трудно, конечно, было. Особенно в первое время. К нам в Ереван ненадолго приехала моя мама, чтобы помочь. Ее психологическая поддержка была очень важна.

Вреж: - Семья, Лена, Маша полностью изменили мою жизнь. Я понимаю, что обязан сделать так, чтобы они жили счастливо, и это чувство ответственности придает мне силы, энергию, чтобы работать еще больше.

Интересно, что раньше я работал в основном в черно-белом цвете, а после встречи с Леной и рождения Маши у меня начался период сочных, цветных работ. Вот сейчас пишу казанскую ночь. Это ночь, но она все равно получается яркая, цветная.



- Вы приняли решение переехать из Еревана в Казань. Почему выбрали именно этот город?

Вреж: - Впервые мы побывали в Казани два года назад, на первом социально-культурном форуме «Искусство добра». Маша тогда была совсем маленькая. До этого у нас уже были мысли переехать в Россию. Казань нам очень понравилась - чистая, спокойная, люди светлые… Самое главное - здесь я могу творчески развиваться. А в Армении такой возможности у меня нет. Там не до творчества, потому что обстановка напряженная, нестабильная.



- В Казани легко работается?

Вреж: - В психологическом плане - легко. В физическом - мне всегда сложно, рука с трудом держит кисточку. Но все равно работаю. Я без этого не могу. Никакие трудности не могут заставить художника не работать, потому что на самом-то деле он пишет не руками, а душой, сердцем. Я знаю людей, которые не имеют рук, но все равно рисуют - рисуют ногами или держат кисточку в зубах. Один парень закрепляет на лбу ремень, к которому прикреплена кисточка. Если стремление есть, всегда можно найти способ, как и чем рисовать.



- Вы пока живете в отеле. Как решается квартирный вопрос?

Вреж: - Отель абсолютно бесплатно предоставил нам отличный номер. Сами видите, с нашего 21-го этажа открывается роскошный вид на Казанку и кремль. Вечерами мы сидим у окна и любуемся городом. Более того, в холле отеля открылась выставка моих работ. Это еще раз подтверждает, что Казань - добрый город, в котором живут добрые люди.

Квартирный вопрос, надеемся, решится. Мы планируем взять квартиру в ипотеку. А дальше - как Бог даст. Часто мы хотим одного, а получается другое. Но это другое бывает даже лучше того, на что ты рассчитывал.