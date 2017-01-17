Правда ли, что работающих пенсионеров поставят перед выбором: пенсия или зарплата? Что выгоднее: выходить на пенсию или все-таки продолжать работать?



Материал на эту тему был опубликован в «Казанских ведомостях» два года назад. Проблема многих задела за живое, и до сих пор на сайте «КВ» продолжается очень эмоциональная дискуссия: работающий пенсионер - это хорошо или плохо? Итак, слово нашим читателям.

Вячеслав:

- Пора молодым дать дорогу! Хватить уже - им по 65 лет, они стонут, с таблетками ходят, а все работают. А молодые работу найти не могут!



Эллина:

- Совесть имейте! Молодым работы нет?! Приехали! Куча вакансий! Только вот у нас же теперь непрезентабельно работать курьером, официантом или кассиром. Нам же надо что-нибудь повыше, почище! На попе сидеть и деньги зарабатывать! С такими запросами лет 100 еще работу искать будете. Нечего трогать пенсионеров!



Венера:

- Нереально в нашей стране прожить на пенсию. Ну почему в такой богатой природными ресурсами стране пожилые люди бедствуют? Об обществе судят по отношению к пожилым и инвалидам. Вот такое общество - чувствуешь себя ненужным, отработанным материалом.



Александр:

- У меня пенсия больше, чем зарплата. Работаю офтальмологом за очень небольшие деньги. Место уступлю любому. Последний интерн в район пришел пять лет назад.



Алена:

- Я работающая пенсионерка, мне 56. Пенсия 10 тысяч рублей, зарплата тоже 10 тысяч. На моей должности невыгодно работать молодым, так как нет ни карьерного роста, ни перспективы. Поэтому считаю, что каждый случай надо рассматривать отдельно, а не оголтело доказывать, что пенсионеры отбирают кусок хлеба у молодых.



Ольга:

- Молодые люди, это сейчас вы так рассуждаете. А придет время выходить на пенсию - запоете по-другому. Согласна с тем, что где-то на ответственных местах слишком старые и часто болеющие пенсионеры тормозят работу. Но в основном работают те, у кого маленькие пенсии и очереди на их вакансии нет.



Моисей:

- Пожилой человек должен жить достойно, он это заработал, заслужил! Государство обязано заботиться о тех, кто построил заводы, фабрики, кто всю жизнь работал. Пенсионеры помнят советскую власть и те социальные заботы: дома отдыха, курорты, профилактории и т. д. Все это было доступно даже для пенсионеров, которые получали пенсию 100 - 120 рублей. Доступно ли это сейчас? Можно не отвечать! Ответ очевиден!



Лидия Курмышкина:

- Как только примут закон о том, чтобы не платить пенсию работающим пенсионерам, со следующего же дня уволюсь с опостылевшего завода. Вопрос: кто придет вместо нас? Некому. На наше предприятие, бывает, залетает молодежь. Но, как только получают первую зарплату, молодые люди быстренько увольняются. Так и ходим на наш завод, далеко не последний по значимости в Казани, мы, пенсионеры. Есть даже 70, а то и 80-летние (!). Но это уже токари высшего пилотажа. Их, наверное, сейчас в городе по пальцам можно пересчитать. Бывает, что директор за ними даже машину присылает, - лишь бы к станку вышли. Так-то вот...



Владимир:

- Я думаю, если пенсионеры работают официально, еще помогая закрывать бреши на производстве, куда не идет молодежь, они должны быть вознаграждены. Не надо стонать: «Работы нет!» Работа есть всегда и везде! И ее хватит на всех.



Валя:

- Молодежь хочет жить богато и нетрудно. Подавай им все и сразу - машину, квартиру и все остальное. Нельзя обижать пенсионеров, есть возможность и силы - пускай работают. Все когда-то будут старыми и испытают на себе, что это такое.



Света:

- Все, кто может, будут работать до гробовой доски! Я первый год на пенсии и работаю, конечно. На мою пенсию даже умереть нельзя, не то что жить!



Жанна:

- Места под солнцем хватит всем! Не озлобляйтесь! Будьте здоровы и терпимы! Мне в мае стукнул полтинник. Ура! Я молодая пенсионерка! ИП закрыла, летом отдыхала, занималась с удовольствием садоводством, а зимой вышла на подработку, чтобы не хандрить и быть в тонусе. Пенсия небольшая, но реже буду открывать рот, может, сброшу килограммов 10, вспомню шитье и вязание - раньше такие классные вещи получались! Балдею от мысли, что не привязана к работе и что столько возможностей открылось. Было бы желание да мозги в придачу, и сани поедут сами. Всем удачи! Мурманск.



Пенсионер:

- Если пенсионера не увольняют, значит, он нужен предприятию. Но даже если пенсионер уйдет на заслуженный отдых, это не гарантия, что вас возьмут на его место. Учиться надо, господа, учиться. А не сидеть дома и плакаться!



Светлана:

- Читаю и вижу, как каждый себя защищает. Моя дочь окончила институт, но работу найти не может. Нужен стаж. А где его взять? Везде работают пенсионеры и рассуждают, что если они уйдут, то никто на их место не придет. Даже смешно! Придут, если освободите!



Гость:

- Вот молодежь стонет: и пенсию-то пенсионеры получают, и зарплату. Да эту пенсию пенсионеры заработали, трудясь всю жизнь, и зарплату тоже не получают, а зарабатывают.