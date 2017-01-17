На «горячий телефон» «Казанских ведомостей» поступает немало звонков от наших читателей с просьбой подробнее рассказать о том, кто имеет право на субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. На самые распространенные вопросы мы попросили ответить специалистов Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.



Кто может получать субсидии-льготы?



В Республике Татарстан предусмотрен комплекс мер социальной поддержки населения по оплате жилья и коммунальных услуг. Основное место занимают субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемые льготным категориям населения.



Получателями субсидий-льгот в республике являются:

- граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством (инвалиды, участники ВОВ, «чернобыльцы» и так далее);

- граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с республиканским законодательством (ветераны труда, многодетные семьи, репрессированные и пострадавшие от политических репрессий, лица, награжденные государственными наградами Республики Татарстан, одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, и так далее).



Какой уровень доходов должен быть, чтобы получать субсидии на оплату ЖКУ?



Кроме субсидий-льгот, установленных федеральным и республиканским законодательством для отдельных категорий граждан, в республике предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначаемые гражданам с учетом их доходов.



В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, предоставляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.



Субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации при отсутствии у них задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.



Кроме субсидии, установленной федеральным законодательством, в Республике Татарстан предоставляются дополнительные виды субсидий.



В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 29.12.2005 №665 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения при оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан» гражданам, постоянно проживающим в Республике Татарстан, предоставляются следующие виды субсидий:

- субсидия на ограничение роста платежа за ЖКУ - предоставляется гражданам, среднедушевой доход семьи которых не превышает 7 тыс. рублей;

- дополнительная субсидия на превышение предельного уровня роста платежа за ЖКУ в 2008 году - предоставляется гражданам, среднедушевой доход семьи которых не превышает 7 тыс. рублей;

- субсидия на централизованное отопление сверхнормативной площади - предоставляется гражданам, среднедушевой доход семьи которых не превышает 3200 рублей;

- единовременная субсидия на установку приборов учета электрической энергии - предоставляется гражданам, установившим приборы учета электрической энергии после 1 марта 2009 года, среднедушевой доход семьи которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан на душу населения.



Что такое целевая субсидия на сглаживание роста платы за ЖКУ?



В целях обеспечения эффективных мер адресной социальной защиты граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг и ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги принято постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 27.08.2012 №738 «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях, теплоснабжение которых осуществляется ОАО »Таттеплосбыт«, поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан».

В соответствии с вышеуказанным постановлением Кабинета министров Республики Татарстан с 1 сентября 2012 года гражданам предусмотрена выплата целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.



Целевая субсидия на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги предоставляется гражданам, проживающим в жилых помещениях на территориях городов Заинск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Афанасовского и Красноключинского сельских поселений Нижнекамского муниципального района, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», поставляющим тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан, и гражданам, проживающим в жилых помещениях на территории пгт Уруссу Ютазинского муниципального района, теплоснабжение которых осуществляется ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС».



Субсидия предоставляется исходя из размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом коэффициента уровня возмещения платы граждан за тепловую энергию в зависимости от совокупного среднедушевого дохода семьи.



Претендентами на целевую субсидию являются семьи, совокупный среднедушевой доход которых не превышает 30 тыс. рублей в месяц.