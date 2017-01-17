В начале декабря минувшего года в Москве, в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации, состоялась презентация книги, посвященной первому Президенту Республики Татарстан, а ныне Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву.

Издание стало 34-м томом серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается...» издательства «Молодая гвардия».

Во второй половине декабря презентация прошла в Представительском корпусе Казанского Кремля.

Авторы книги «Минтимер Шаймиев» Игорь Цыбульский и Нурсюя Шайдуллина сумели запечатлеть не только биографию первого Президента РТ, но и историю республики, а также страны. По признанию авторов, особую мощь этой книге придает масштаб личности героя.

Минтимер Шарипович и его команда создали и сохранили многое, чем сегодня гордятся жители республики. Желание изменить к лучшему жизнь на родной земле Татарстана, стремление идти в ногу со временем, умение учитывать, чувствовать настрой людей, вести с ними диалог и предлагать такие решения, которые помогли сохранить мир и стабильность в Татарстане, где сегодня достигнут высокий уровень межконфессионального и межнационального согласия, - все это присуще первому Президенту Татарстана.

Завтра у Минтимера Шариповича юбилей. Мы искренне поздравляем его с днем рождения! Не сомневаемся, что этот человек-легенда еще долгие годы будет служить своему народу, родной республике.

Сегодня для читателей «Казанских ведомостей» мы публикуем одну из глав книги «Минтимер Шаймиев», которая вызвала большой интерес не только в Татарстане, но и в других регионах России.

«Герой нашей книги считает, что в любом, даже самом суровом и тяжком времени - а именно такими были годы сталинского правления, на которые и выпало его детство, - есть не только минусы, но и несомненные плюсы.

Рассказывает Минтимер Шаймиев: «Каждый из нас все же продукт воспитания, и на разных людей влияет разное окружение.

Взять хотя бы такое понятие, как «семейное воспитание». В нашей деревенской семье, конечно же, такого понятия просто не знали. Воспитание шло само собой. Детей много, учились жить в основном друг у друга. От старших к младшим многое, если не все, и передавалось.

Мне кажется, что в нынешних семьях родители больше должны стараться, чтобы ребенок овладел именно первичными знаниями. Это действительно очень важный момент, все остальное потом на этой основе дается довольно-таки легко. Во всяком случае, можно считать, что уже крепкое среднее образование делает человека грамотным практически на всю жизнь. Остальное только приложится - в большей или меньшей степени.

Самая старшая моя сестра, первый ребенок в нашей семье - Доргалия апа. Ей сейчас уже за 90 лет. Сегодня мы приезжаем к ней, как в родительский дом. Она в свое время получила среднее образование, но дальше учиться не смогла: нужно было помогать родителям ставить на ноги нас, малышей. А вот вторая моя сестра, Марзия апа, получила возможность окончить институт. Училась она блестяще и была примером для нас. Мы все подтягивались до ее уровня. Сестра Мадания училась также блестяще.

Из десяти рожденных в нашей семье детей в то время в живых остались пятеро, сейчас нас только трое... Мой старший единственный брат Хантимер абый умер до обидного рано. Сколько знал его, он все время работал. Благодаря тому, что Хантимер так много брал на себя забот по домашнему хозяйству, особенно в последние мои школьные годы, у меня и появилась возможность больше и лучше учиться. Я ему благодарен за это.

Ну а тон во внутрисемейных отношениях, разумеется, задавали наши мама и папа. Слово родителей свято. Особенно непререкаем для всех авторитет отца. Он, как руководитель, был всегда на виду - и в деревне, и в районе. На нем постоянно лежал груз огромной ответственности за судьбы людей, за колхоз, за нас, наконец. И мы просто не имели права хоть в чем-то его подвести, не дай Бог, опозорить. Поэтому от нас во всем требовалось особое усердие. Именно в семье была заложена основа понимания отношения с миром вокруг: непростительно брать чужое, ссориться с соседями, вести себя без должного уважения к старшим, предавать друзей, обижать слабых, проявлять равнодушие к попавшему в беду человеку.

От своей матери я унаследовал мягкость в отношении к людям и терпимость. И, конечно же, самый главный для меня жизненный принцип - ответственность, преданность делу. Это всем и всегда было присуще в роду Шаймиевых, без исключения. Поэтому и мы, дети, выросли людьми жизнеспособными.

Другой разговор, когда не все получается, как задумано. Бывает. Но отношение к любому делу может быть только одно - добросовестное, как у родителей. Это норма жизни для каждого из нашей семьи. Потому что знаем наверняка: будет правильное отношение к делу, и все рано или поздно непременно получится. В небольшой деревне, где жила наша семья, где каждый шаг известен другим и громко обсуждаем, негласная установка могла быть только одна - не запятнать свой род, не опозорить фамилию. Прямо по Пушкину: честь берегли смолоду.

В нашей многодетной семье очень интересно происходила самоорганизация и поддерживалась дисциплина. Наказание могло последовать за любой проступок, в любой момент, в любой форме - физически или словом. Меньше доставалось от родителей, но больше от брата или от старших сестер. В свою очередь, младшей сестре, например, могло перепасть от меня. Это все само собой получалось. Но с другой стороны, выполняй свое дело, веди себя так, чтобы не стыдно было родителям перед другими односельчанами, - и будешь в полном порядке. Вот это очень важный момент. Старшие изо всех сил старались, чтобы в деревне, в окружающем обществе не сложилось плохого впечатления об их младших, чтобы не говорили: вот, мол, у такого-то ребенок ведет себя недостойно. Это же страшное осуждение!..

Поэтому, когда в середине восьмидесятых годов прошлого века в нашей стране вдруг громко заговорили о демократии, гласности, я только пожал плечами: да в деревне и демократия, и гласность были всегда!

Я вообще считаю, что более открытого, демократичного общества, чем деревенское, не существует в природе. Демократичность буквально во всем! Наверное, и в более образованном, цивилизованном обществе нужно стремиться примерно к такой же форме людского общежития. Деревня - это же община, где каждый на виду у всех. Именно такой уклад жизни формировал поведение людей, их взаимоотношения с соседями, воспитывал детей. Недостойно вести себя в такой обстановке просто не сможешь. Потому что в деревне нет ничего страшнее, чем прославить дурным делом отца и мать. В деревне с малых лет всегда приучали дорожить мнением других. Разве это не гласность?»

* * *

А что еще помнят о Минтимере его друзья детства и родные? Примерно так: никогда не слыл занудой, а зубрилой уж точно, хотя учился практически на «отлично». Сохранился школьный дневник за десятый класс. В нем ровно сто «пятерок», а также шестнадцать «четверок», три «тройки» и ни одной «двойки». Первый ученик школы - так его называли и одноклассники, и учителя.

А вот золотой медали по окончании десятилетки ему не дали. Сначала он в родной школе за письменную работу по горячо любимой им математике получил «пятерку». Оценка законная: решил алгебро-тригонометрическую задачу необычно сложным путем и первым среди выпускников пяти классов сдал работу на проверку. Материалы направили в Казань на золотую медаль, где оценку по математике снизили... до «тройки»! Объяснялось это так: одна из задач решена не кратчайшим, а нестандартным путем, такой способ в школьной программе не значился... Казалось бы, наоборот, за это хвалить надо! Креатив! (Как говорят сейчас.) Но никакой деревенский юноша и даже учитель не смог бы это доказать столичному начальству. Дело, наверное, было совсем не в способах решения; медали уходили, видимо, больше в городские школы... Таким образом, в аттестате зрелости у Минтимера все оценки - «пятерки» и одна «министерская тройка».