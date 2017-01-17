Проблема бездомных собак по-прежнему остается актуальной для горожан, убедились в редакции «КВ».



Не успела выйти статья «История одной собачьей стаи» («КВ» от 15 декабря 2016 г.), как на нашу редакционную почту пришло коллективное письмо от жителей поселка Отары в Казани, просящих защиты от собак.

Улицы поселка в прямом смысле этого слова терроризируют собаки - причем не только бродячие, но и с ошейниками, сообщают жители. «Выходишь из дома и не знаешь, откуда и в каком месте ждет тебя собачья стая или собака-одиночка. От встречи с ними не жди ничего хорошего… Однажды в 7 часов утра я пошла в церковь, - пишет жительница поселка Валентина Баринова. - И на меня накинулась собака. Бросалась, висела на рукаве куртки. А если это случится летом, когда человек легко одет? Хорошо, что это произошло рядом с чужим домом, я забежала во двор, благо калитка была открыта. Собака не ушла сразу, минут 20 меня караулила. А если бы на моем месте оказался идущий в школу ребенок?.. В декабре на остановке «Ул. Трансформаторная» стая собак повалила на землю девочку. К счастью, в это время рядом проходил мужчина и разогнал собак. А ведь дети каждое утро ходят в школу, недалеко до трагедии или несчастного случая… Нападение случается почти каждый день.

Не за горами весна - собаки ощенятся: бывает, что родится до 12 щенят. Они подрастут, а что дальше? Во сколько раз увеличится собачье население и кто защитит жителей поселка от бездомных агрессивных собак?»

По просьбе жителей поселка мы отправили их коллективное обращение в администрацию Вахитовского и Приволжского районов г. Казани. Будем следить за дальнейшим развитием событий.