Существующее законодательство об энергосбережении предписывает собственникам и нанимателям квартир в многоквартирных домах устанавливать приборы учета потребления (счетчик) воды и электроэнергии в своих жилых помещениях.



Это позволяет гражданам оплачивать поставленные ресурсы по фактическому потреблению. Тем же, кто такие мероприятия не выполнил, начисление производится по нормативу, который в разы превышает среднее потребление ресурса.

Поэтому устанавливать счетчики важно и нужно. Любой индивидуальный прибор учета коммунального ресурса в квартирах подлежит обязательной поверке, срок которой наступает согласно данным, указанным в паспорте изделия, в котором указывается дата первичной поверки и периодичность ее проведения. Как правило, срок интервала между поверкой колеблется у электросчетчиков от 6 до 16 лет, у водяных - от 4 до 6 лет. Потребители, то есть жители, должны сами заблаговременно позаботиться о своевременной поверке своих приборов учета. Поверку при этом следует проводить только с привлечением соответствующей организации.

На данный момент более 80% квартир в Московском районе г. Казани оборудовано индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. К слову, в домах, где полностью во всех квартирах имеются счетчики и при этом все жители ежемесячно и единовременно снимают показания всех счетчиков и передают их в Единый расчетный центр г. Казани, и значение ОДН низкое. Для жителей же квартир, в которых индивидуальные приборы учета еще не установлены, с 1 января 2017 года порядок расчета изменен и ежемесячно будет применяться повышающий коэффициент платы за коммунальные услуги в размере 1,5 (или 50% к нормативу). Такой коэффициент применим в следующих случаях:

- если счетчик был установлен, но вышел из строя, то по истечении 3 месяцев (в течение 3 месяцев с момента выхода из строя плата начисляется исходя из среднемесячного потребления);

- если составлен акт об отказе жителя в доступе к приборам учета (когда потребитель два раза и более не допустил в помещение для поверки счетчика). В этом случае с даты составления акта плата за коммунальные услуги, предоставленные в жилом помещении, рассчитывается на основе нормативов потребления с учетом повышающих коэффициентов;

- если не производится своевременная передача показаний приборов учета, то по истечении 6 месяцев (когда плата начисляется исходя из среднемесячного потребления);

- при отсутствии установленного прибора учета, но при этом имеется техническая возможность установки прибора учета. Обращаем ваше внимание, что согласно изменениям, внесенным в постановление правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 №354, даже в случае временного отсутствия жителей по месту проживания, подтвержденного документально соответствующими документами (командировка, проживание в садовых обществах, пребывание в санатории, местах заключения и прочее), и при имеющейся при этом возможности оборудовать жилое помещение приборами учета перерасчет на период отсутствия также производиться не будет.

Для тех граждан, в чьих квартирах установлены приборы учета и показания передаются своевременно, повышающий коэффициент применяться не будет - порядок расчета остается прежним, начисления будут производиться по показаниям приборов учета и установленным тарифам.

Для потребителей, не имеющих технической возможности установки приборов учета (это некоторые дома коридорного типа), также ничего не меняется - они оплачивают потребление из расчета нормативов потребления, без повышающих коэффициентов. Список таких домов вы можете узнать в ООО «УК ЖКХ Московского района» по тел. 562-17-06 (финансово-экономический отдел) либо на нашем сайте ukmos-kzn.ru