Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства. Это совещание состоялось на минувшей неделе.



- В феврале индексация страховых пенсий будет проведена по фактической инфляции за прошлый год. Накануне Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии, - отметил Максим Топилин. - При этом в 2017 году страховые пенсии вырастут в целом на 5,8%, как предусмотрено Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 1 апреля 2017 года размер страховых пенсий будет дополнительно скорректирован).

Кроме того, с 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы многие социальные пособия - ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам», пособия при рождении детей, по уходу за детьми, другие виды социальной поддержки. Необходимые финансовые средства в бюджете предусмотрены, об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.