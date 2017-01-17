В 2016 году охотничьим угодьям Татарстана нанесен ущерб в размере 2 млн рублей.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела по надзору за использованием объектов животного мира Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ Радик Мутахаров.

В отношении браконьеров заведено 30 уголовных дел, по 9 из которых уже вынесены приговоры. В природоохранном ведомстве зафиксированы и такие цифры: в республике в течение года произошло 42 дорожно-транспортных происшествия с участием животных, например, когда на трассе автомобилист сталкивался с неожиданно выскочившим из леса лосем. Каждое такое ДТП рассматривается отдельно, по его результатам следует либо возмещение водителем ущерба охотресурсам государства лично, либо дело обходится выплатой по страховому полису.