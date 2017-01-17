19 января отмечается великий христианский праздник Крещения Господня.



За несколько дней до этого религиозного события сотрудники ГУ МЧС России по РТ инспектируют проруби - иордани, которые подготовлены для окунания. Всего в нашей республике в 39 районах подготовлены 140 купелей, сообщил журналистам главный государственный инспектор РТ по маломерным судам ГУ МЧС РФ по РТ Юрий Венедиктов.

По словам секретаря Казанской епархии протоиерея Александра Павлова, погружение в воду в дни празднования Крещения не является обязательным, каждый верующий сам решает, делать это или воздержаться.

- Праздник очень важен для каждого православного христианина, - говорит протоиерей Александр. - Но окунание не является обязательным атрибутом праздника Крещения Господня и проводится исключительно по желанию человека. Главное в этот день - богослужение. Тем не менее Церковь приветствует порыв прихожан очиститься в святой воде, и поэтому в честь Богоявления Господня во всех православных храмах будет проведено освящение воды. Этот чин отличается от обычного освящения воды, которое совершается в течение всего года. Прихожане набирают святую воду и пользуются ею потом в течение всего года для омовения, приготовления пищи и освящения жилища.

С каждым годом желающих окунуться в крещенские дни в освященную воду становится больше. По словам Юрия Венедиктова, в прошлом году в Татарстане таковых было примерно 35 тысяч человек. В этом году при подготовке купелей рассчитывают на то, что желающих может быть до 60 тысяч. Поэтому три дня, с 18 по 20 января, все подразделения Главного управления МЧС по РТ и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана будут приведены в режим повышенной готовности. Также будет развернут оперативный штаб для контроля обстановки и взаимодействия с муниципалитетами, службами МВД и Минздрава РТ.

Безопасность участников крещенских купаний будут обеспечивать 290 спасателей. Это сотрудники поисково-спасательной службы, противопожарной службы РТ, Федеральной противопожарной службы и ГИМС. Также будут дежурить сотрудники МВД по РТ и Минздрава Татарстана.

- Мы обращаемся к населению с просьбой не подходить к иорданям в нетрезвом виде, не выезжать на лед на машине, тем более что все купели будут располагаться вблизи берега, - говорит Юрий Венедиктов. - Не оставляйте детей без присмотра. Взвесьте все за и против, если думаете окунуть детей в ледяную воду, стоит ли это делать. Также предупреждаем, что на льду рядом с иорданями нельзя создавать скопление людей - не больше двадцати человек. А окунаться лучше по одному, ни в коем случае не более трех человек.

В Казани подготовлено пять иорданей. Эти места традиционные и хорошо известны горожанам. Православных ждут в поселке Красная Горка (Никольская церковь, ул. Приволжская, 32; освящение воды в 11.00), в поселке Мирном на озере

Верхний Кабан возле кафе «Сокол» (приход Казанской иконы Божией Матери, ул. Давликеевская, 8; освящение воды в 11.00). Иордани подготовлены в поселке Щербаково на Голубом озере (освящение воды в 12.00), в поселке Борисково на озере Верхний Кабан около Борисковской улицы, 54 (приход пророка Илии; освящение воды в 12.00). И пятая иордань - возле храма-памятника прихода Нерукотворного образа Спасителя в акватории Казанки у Кировской дамбы (освящение воды в 12.00).

Также немало православных традиционно посетят в эти дни иордань в Раифском монастыре на одноименном озере. Здесь освящение воды состоится в час ночи 19 января.