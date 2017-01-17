Меньше месяца прошло с официального открытия Горкинско-Ометьевского лесопарка, а горожане уже успели полюбить этот благоустроенный уголок природы.

Как было раньше. Территория Горкинско-Ометьевского леса на пересечении проспекта Победы, ул. Чишмяле и ул. Братьев Касимовых изначально была частью большого зеленого массива в юго-восточной части города и пользовалась большой популярностью у лыжников и спортсменов. Однако гулять в лесу было небезопасно: отсутствовало освещение, встречались своры бездомных собак. Из-за строительства жилых домов и в связи с активным освоением территории лес стали стремительно вырубать. Неизвестно, что бы было на этом месте сейчас, если бы на защиту леса не встали общественники. К их гордости, Горкинско-Ометьевский лес в настоящее время стал особо охраняемой природной территорией. К слову, к обсуждению проекта на общественных слушаниях, прошедших весной и летом 2016 года, привлекли как команду специалистов, так и местных жителей, которые заполнили порядка 3 тыс. анкет с пожеланиями того, каким они хотят видеть эту территорию. И вот свершилось!





Цивилизация пришла в лесопарк. С конца декабря прошлого года у жителей микрорайонов Горки, Азино-1, Азино-2 нет сомнений, где провести выходные. Конечно же в парке, где каждый может найти себе занятие по душе! Благодаря проведенному освещению гулять здесь можно с утра до позднего вечера. Еще до официального открытия в один из декабрьских вечеров по первому снегу отправилась опробовать новую освещенную лыжню и автор этих строк. Тогда и пришло понимание, что с появлением этого парка жизнь и больших, и маленьких жителей ближних микрорайонов круто поменялась. Ребятня с родителями облюбовала это место, как только была построена детская площадка: современная, многоуровневая, добротная, деревянная, с лабиринтами и мостиками. Кстати, дерево - преобладающий строительный материал, используемый при возведении конструкций парка. Из него здесь сделаны огромные арки при входе с трамвайной остановки «Чишмяле», скамейки, фестивальная площадка со сценой… По максимуму использовано дерево и в наружной отделке зданий.





Посетители лесопарка уже оценили удобство многофункционального центра, в котором расположились в том числе и кафе, и пункт проката лыжного инвентаря. От здания базы спускаются трибуны, на которых можно будет сидеть и слушать лекции или смотреть кино. Зимой это и зона для болельщиков лыжных соревнований. Довольные спортсмены и лыжники осваивают спортивные и любительские трассы, благо ландшафт местности, богатый на перепады высот, позволяет попробовать свои силы и на крутых, и на пологих спусках. Для новичков и учеников близлежащих школ, которых приводят сюда на уроки физкультуры, и вовсе раздолье: можно сказать, в их распоряжении Ометьевский лес с минимальным числом спусков и подъемов. Школьники - главные посетители парка в будничный морозный день нашего репортажа, и таким урокам на свежем воздухе они только рады. Говорят, здесь лучше кататься, чем у стен родной школы… Но, простят меня читатели, парк не был бы современным без таких благ цивилизации, как теплые туалеты, которые вместе с кафе и пунктом проката, убедились мы на собственном опыте, открыты здесь не только в выходные, но и в будни.





Дуб - «сердце» леса. О том, что при облагораживании массива было срублено минимальное количество деревьев, говорит и тот факт, что при устройстве дорожек был сохранен один из больших дубов в центре парка. Организаторам жалко было травмировать дуб, и теперь закрепленное на нем зеленое сердце стало своеобразным символом Горкинско-Ометьевского леса. Чем не поучительная история для уроков экологического воспитания, которые собираются проводить в парке? Правда, пока об этом факте знают немногие. Остальные посетители гадают: для чего на дерево прикрепили сердце? почему оно зеленого цвета? Хорошо было бы, если в будущем рядом с дубом появится информационный стенд.

Кстати, столько указателей на двух языках - русском и татарском - мы не видели еще ни в одном городском парке. Одни помогают не заблудиться в лесу и подсказывают дорогу до спортивной базы и пункта проката, другие оповещают о крутых спусках и встречном движении лыжников.

Что будет. Если лыжники уже успели оценить трассы по достоинству, то велосипедисты находятся в сладостном предвкушении открытия велосипедных дорожек с приходом весны. В планах организаторов и запуск летнего кинотеатра, памп-трека, батутной зоны, секций йоги, единоборств, экскурсии по экологическим тропам и масса других событий.

Рядом с детской площадкой сейчас вовсю идет строительство экологического центра - небольшого одноэтажного павильона в виде закрученной спиралевидной раковины со смотровой площадкой на крыше. Именно здесь, как планируют организаторы, во время творческих занятий ребята будут получать экологические знания в форме увлекательных лекций, бесед и экспериментов. Планируется, что центр откроется весной этого года.

Стоящие напротив «сердца леса» большие фонари в форме капель росы переливаются всеми цветами радуги. Весной струи воды из «сухого» фонтана будут бить прямо из-под земли!

Новая жизнь леса. А пока дети и взрослые с одинаковым удовольствием скатываются с большой ледяной горки, что в центре леса. Конечно, маловато для такой огромной территории - в выходные на горке образуется большая очередь из желающих. Забыли дома ледянки? Тоже не беда! На помощь придет пункт проката «ватрушек». Правда, следить за безопасностью своих чад, в отличие от горки перед театром кукол «Экият», придется самим взрослым.

Любители экстремальной высоты и те, кому не по вкусу ожидание в очередях, углубляются в лес - скатываться на санках, ледянках, «ватрушках» со снежных гор.





Еще одна достопримечательность парка - красивые деревянные мосты через Горкинский овраг. Если прийти сюда в вечернее время, можно увидеть подсветку и фотографирующихся на ее фоне семей с детьми, влюбленных парочек.

Получается, несмотря на то что реализована лишь первая очередь проекта, миссия проектантов все же выполнена - у них получилось вдохнуть жизнь в Горкинско-Ометьевский лес, который радушно принимает посетителей и днем, и вечером. А разве не это главное?..