Встреча это была не случайна, ведь именно сегодня, 18 января отмечается Всемирный день снеговиков.

К этому необычному празднику в Музее естественной истории Татарстана представлены около 300 этих забавных помощников Деда Мороза.



Сделаны снеговики руками детей из Татарстана, Удмуртии и Ставропольского края, которые приняли участие в конкурсе «Самый смешной снеговик». Если мы привыкли видеть снежных снеговиков, то эти выполнены из самых разных материалов: ваты, бумаги, пряжи, яичной скорлупы, лампочек и даже пластиковых стаканчиков.



Каждый посетитель выставки может проголосовать за понравившегося снеговика. Тот снежный человечек, который наберет наибольшее количество голосов, станет победителем конкурса. Объявление победителя и награждение лучших из лучших состоится 21 января в 14:00.