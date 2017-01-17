В столице РТ проходит флешмоб посвященный данному событию.

Казань отметит Международный день селфи, сообщает пресс-служба минкультуры РТ. Для участия во флешмобе жителям столицы РТ предлагается сделать селфи в Национальном музее РТ с любым экспонатом и опубликовать данное фото в группе музея ВКонтакте, а также у себя на странице с хэштегом #MuseumSelfie. Тот, кто наберет больше всего лайков на странице музея в вк – получит годовой абонемент в Национальный музей РТ и его филиалы. Итоги акции подведут 23 января.