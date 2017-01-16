За 2016 год, в период с января по ноябрь, банки РТ предоставили более 31 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 42,5 млрд рублей.

Вместе с ростом количества ипотечных жилищных кредитов, ставка на них снизилась на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба отделения Национального банка по Республике Татарстан, Волго-Вятского главного управления Банка России.

По состоянию на 1 декабря 2016 года, общая задолженность ипотечных заемщиков составила 109,3 млрд рублей. В среднем, процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе-ноябре 2016 года составила 12,6%. За тот же период 2015 года ставка составляла 13,79%, сообщает пресс-служба Национального банка РТ.