Суммарная задолженность нарушителей составила 660 миллионов рублей. Подавляющее количество должников – это неплательщики  алиментов. Их число в РТ насчитывает 2318 человек, которые должны в общей сложности 575,8 млн рублей. На данный момент взыскано 137 млн рублей.

Отметим, что в 2017 году вынесено уже 50 постановлений о временном ограничении в праве управления автомобилем.