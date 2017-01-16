В 2016 году судебные приставы ограничили в праве управлять автомобилем 2440 должников, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Суммарная задолженность нарушителей составила 660 миллионов рублей. Подавляющее количество должников – это неплательщики алиментов. Их число в РТ насчитывает 2318 человек, которые должны в общей сложности 575,8 млн рублей. На данный момент взыскано 137 млн рублей.



Отметим, что в 2017 году вынесено уже 50 постановлений о временном ограничении в праве управления автомобилем.