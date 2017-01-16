Доход данной преступной группы предположительно составил 70 млн рублей.

В РТ сотрудники полиции задержали группу лиц, которая занималась обналичиванием денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Было установлено, что преступная группа была организована двумя жителями Казани. Участники искали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между собой. В ходе обысков были обнаружены черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, бланки договоров, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк - клиент», мобильные телефоны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». На данный момент арестованы 8 участников преступной группы.