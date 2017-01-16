Сотрудники ведомства выявили ряд нарушений санитарных требований.

В декабре 2016 года сотрудники Роспотребнадзора осуществили проверку в кафе «Master Grill», что на ул. Болотникова, 5/1. В результате были выявлены нарушения санитарных требований – отсутствие водоснабжения и канализации, нарушение последовательности технологических процессов, отсутствие производственных журналов и сопроводительных документов, подтверждающих качество продуктов. В результате проверки, работа кафе была приостановлена, сообщает пресс-служба ведомства.