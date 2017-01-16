В Казани на стадионе «Трудовые резервы»

20-21 января пройдут чемпионат и первенство Татарстана по конькобежному спорту. На старт выйдут спортсмены (юноши и девушки) до 13, 15 и 17 лет.

Соревноваться спортсмены будут на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 м.