20-21 января пройдут чемпионат и первенство Татарстана по конькобежному спорту. На старт выйдут спортсмены (юноши и девушки) до 13, 15 и 17 лет.
Соревноваться спортсмены будут на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 м.
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