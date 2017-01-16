Перед выездным матчем против «Витязя» хоккеисты казанского «Ак Барса» имели уже три поражения подряд, что, естественно, никого не могло радовать.

Да и тот факт, что главным тренером в подмосковном клубе сейчас Валерий Белов, когда-то долгое время поработавший вмеcте с Билялетдиновым в «Ак Барсе», также добавлял интриги.

И началось все для «Ак Барса» лучше не придумаешь. Уже на 5-й минуте Батыршин нанес бросок по воротам команды из Подольска, а Глухов добил ее в ворота. Это была уже пятая шайба Михаила в сезоне.

В целом весь первый период гости вели игру, но в одной из контратак не углядели за Копейкиным, и тот в сутолоке у ворот Галимова затолкал шайбу в ворота - 1:1.

А на 18-й минуте хозяева вновь забили, на этот раз в большинстве - 2:1.

В начале периода «Витязь» провел и третью шайбу - 3:1. «Ак Барс» имел возможности реализовать большинство, но всякий раз подводили неточные броски.

Так что, несмотря на шайбу Лазарева за 5 минут до финальной сирены (3:2), «барсы» проиграли уже четвертый матч подряд.

А следующий матч приходилось играть в Москве против местного «Динамо», где никому просто не бывает.

Подвижные форварды бело-голубых явно перекатывали наших парней, но поймавший кураж Гарипов был непробиваем.

А на 17-й минуте прошел первый видеопросмотр. После броска нашего защитника Сидорова шайба прошла в ворота, но судьи решили проверить, не мешал ли кто-то из наших вратарю. Гол в итоге был признан легитимным. И «Ак Барс» повел 1:0.

А уже за 5 минут до окончания третьего периода судьи вновь решили «крутить кино». Да, динамовцы забили шайбу, но сделали это с нарушением - помеха вратарю. И на этот раз просмотр сыграл за «Ак Барс»: гол не засчитали.

А чуть позже Глухов забросил еще одну шайбу в ворота «Динамо» - 2:0 в пользу гостей.

Единственное, что успели сделать хозяева, - забросить шайбу престижа, лишив таким образом Гарипова «сухаря», 2:1.

А вот для Билялетдинова эта победа стала 600-й в российских чемпионатах.