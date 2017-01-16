Да, давненько в Казани не было такого баскетбольного действа. По сути это был матч ранга Евролиги - ЦСКА, лидер главного евротурнира Старого Света, приехал в гости к УНИКСу, но играть соперникам пришлось в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.



ЦСКА приехал в Казань без Милоша Теодосича. А вот в составе хозяев потерь было несравнимо больше - не играли против армейцев травмированные Марко Банич, Кино Колом, Евгений Воронов. А Пол Стол не играл, так как не заявлен в Единой лиге ВТБ.

И если задача у Евгения Пашутина была затормозить быстрых форвардов армейцев, то задача у ЦСКА, как всегда, одна - быстрые отрывы и дальние броски.

И начало осталось за гостями - Воронцевич и Кулагин превратили счет в 0:6. Однако хозяева сделали больше ставку на Параховского, и Артем во многом поспособствовал тому, что вскоре УНИКС совершил рывок - 10:2. Вел УНИКС и 16:10, и 20:16… Странно, но при этом не забивал пока Лэнгфорд, но тут роль спасителя ЦСКА взял на себя Нандо де Коло, и на первый перерыв гости ушли, уже ведя в счете 26:30. К тому же уже в начале матча получил три фола Лэнгфорд.

В самом начале второй четверти матча Уильямс, добыв три очка в одной атаке, вплотную приблизил было УНИКС к сопернику, но тут же последовал внушительный ответ в виде трехочковых бросков, и вот уже 31:39. В защите казанцы явно начали отпускать армейцев. Усилиями Параховского УНИКС вроде бы подбирается в счете (44:50), но вновь следует рывок гостей - 44:53. Под щитами наши парни хороши, но от трехочковых соперника никуда не деться.

Через 3 минуты после начала третьей четверти пятый фол у казанцев получает Кларк и садится на скамейку запасных - для него матч закончен. И в какой-то момент ЦСКА оторвался уже на 17 очков.

Но УНИКС упрямо гнул свою линию. Начал наверстывать упущенное Лэнгфорд, и к концу третьей четверти отставание УНИКСа составляло 10 очков - 68:78.

В четвертой четверти хозяева сделали казалось бы невозможное - 75:79. Но силы были небеспредельны, а скамейка у ЦСКА оказалась и длиннее, и точнее - 91:105. Лэнгфорд свои 25 очков набрал, 18 у Джонсона, 16 на счету Параховского, но этого для победы оказалось маловато. Однако бой ЦСКА команда Пашутина дала.