В прошедшем 2016 году отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани проведена огромная работа по предупреждению гибели людей на пожарах. Были организованы мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности во время рейдов и месячников «Жилище-2016», «Сады», «Несанкционированные автостоянки», проверялись объекты образования, здравоохранения, социальной защиты и другие.



По статистике, более половины всех пожаров приходится на жилые дома. Большая часть возгораний является следствием халатности самих жильцов и несоблюдения ими элементарных правил пожарной безопасности. При этом в огне гибнут не только сами виновники пожаров, но и их родственники и соседи. Поэтому важно знать и соблюдать не только нормы и правила пожарной безопасности, но и правила поведения в случае возникновения пожара, чтобы быть готовым спасти от огненной беды себя и своих близких. Благодаря огромным усилиям инспекторского состава и заинтересованных организаций время и труды были потрачены не зря, удалось добиться снижения количества пожаров за 2016 год по сравнению с 2015-м.

В наступившем 2017 году отделом НДиПР г. Казани в период усиленного режима работы проводятся проверки объектов с ночным (круглосуточным) пребыванием людей, обследуются места проживания людей, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, и неблагополучных семей, ведется работа по предупреждению пуска пиротехнических изделий вне специальных площадок. Чтобы не омрачить грядущие религиозные праздники, сотрудники отдела НДиПР г. Казани просят горожан соблюдать ряд правил.

• Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор. Утюги, плитки и электрочайники устанавливайте на несгораемой подставке, а электрообогреватели - подальше от сгораемых предметов.

• Если дома ветхая электропроводка, повреждены розетки, не дожидайтесь пожара - срочно вызывайте специалиста-электрика. Не доверяйте ремонт случайным людям, такая экономия может дорого обойтись.

• Помните: в одну розетку нельзя включать несколько электроприборов. От перегруза сетей может произойти короткое замыкание.

• Находясь дома, присматривайте за работой электроприборов, особенно обогревателей и телевизоров. Уходя из дома даже ненадолго, обязательно их выключайте.

• Добрый совет курящему: избегайте курения в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Будьте предельно внимательны при курении, не бросайте окурки где попало. Именно непотушенный окурок часто является причиной пожара и нередко гибели самого курильщика.

• Летящий сверху окурок - реальная угроза для вашего незастекленного балкона. Если можно договориться с курящим соседом сверху, подарите ему пепельницу.

• Не устраивайте на балконе склад старых вещей и не загромождайте ими эвакуационные люки.

• Не делайте в квартире большой запас предметов бытовой химии: аэрозолей, красок, лаков. Большая их часть огнеопасна.

• При малейшем подозрении на неисправность газовой плиты и утечку газа звоните по телефону 04. До приезда аварийной службы не включайте и не выключайте электроприборы и освещение, не зажигайте спички. Откройте окна, чтобы проветрить помещение.

• Доходчиво объясните детям опасность шалости с огнем. Маленькие дети не должны иметь доступ к спичкам и зажигалкам. Детей постарше научите пользоваться телевизором и газовой плитой. Для кухни лучше приобрести пьезозажигалку.

• Если все же случилась беда, главное - не паниковать. Звоните по телефону 01, зовите на помощь соседей и прохожих.

• Покидая горящее помещение, постарайтесь закрыть за собой окна и двери, иначе от притока воздуха пожар разгорится сильнее.

• Если почувствовали запах дыма с лестничной клетки, не нужно открывать дверь: огонь и дым могут ворваться в квартиру. Не пытайтесь покинуть квартиру через задымленный коридор или лестницу, там можно потерять сознание от вдыхания вредных веществ. Вызовите пожарную охрану по телефону 01, подойдите к окну и постарайтесь привлечь внимание прохожих.