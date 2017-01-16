На прошлой неделе судебные приставы Высокогорского района нанесли визит в одно из придорожных кафе, расположенных на федеральной трассе М-7.

Причиной такого внимания стало наличие долгов у управляющего этой точкой общепита ООО. В общей сложности в базе данных приставов значилась сумма около 500 тысяч рублей. На месте событий побывал корреспондент «КВ».

Судебный пристав-исполнитель Высокогорского РОСП УФССП РФ по РТ Альфия Деветьярова, оказавшись в помещении кафе, представилась и объяснила сотрудникам заведения причину ее визита, после чего те позвонили собственнику помещения.

- Госалкогольинспекция РТ в прошлом году наложила на юридическое лицо, ведущее деятельность в данном кафе, штраф 50 тысяч рублей за торговлю алкоголем в закрытой таре после 10 часов вечера, - объяснил журналистам ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительных производств УФССП РФ по РТ Альберт Ибятуллин. - Так как должник не обжаловал и не уплатил штраф в установленный срок 60 дней, эта сумма увеличилась вдвое. В общей сложности хозяева кафе задолжали более 500 тысяч рублей, в том числе в Пенсионный фонд. Процесс взыскания задолженности был осложнен тем, что фактический адрес ведения деятельности ООО не совпадал с юридическим.

Впрочем, прибывший на место событий мужчина, представившийся Рамилем и пояснивший, что является одним из собственников помещения, не согласился с приставами. Первым делом он сообщил, что ООО-должник больше не ведет свою деятельность в данном кафе, более того, это юридическое лицо готовится к ликвидации. Во-вторых, он сообщил, что все долги, кроме штрафа Госалкогольинспекции РТ, он погасил.

Тем не менее приставов его слова не убедили, а подтвердить их документально на месте мужчина не смог - в базе данных ООО числилось как действующее, а долги - как неуплаченные. Потому судебный пристав-инспектор Альфия Деветьярова сообщила ему, что необходимо предъявить квитанции об уплате в УФССП в приемные дни, а также выставила требование об уплате штрафа Госалкогольинспекции в течение 5 дней. Гарантом уплаты выступило арестованное имущество владельца кафе - бытовая техника на сумму 109 тысяч рублей.