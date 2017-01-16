Первой жертвой телефонного афериста стала 78-летняя жительница Набережных Челнов.

Около двух часов ночи 13 января ей позвонил неизвестный, сообщивший, что по вине ее сына произошло серьезное ДТП. Звонивший немедленно предложил пенсионерке свою помощь и продиктовал номера телефонов для перечисления денежных средств. Пожилая женщина, думая, что спасает своего сына от уголовного преследования, перевела мошеннику 25 тысяч рублей. Созвонившись с родственниками, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. 15 января она обратилась в полицию с заявлением.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности афериста. Оперативники установили, что абонентские номера, на которые потерпевшая перечислила деньги, зарегистрированы в Самарской области.

Еще одной жертвой мошенников стал 27-летний житель Бугульминского района, разместивший объявление о продаже квартиры на одном из сайтов бесплатных объявлений. Вечером 14 января ему позвонил неизвестный, пожелавший купить жилье. Кроме того, звонивший пожелал внести аванс за квартиру и запросил данные банковской карты продавца. Ничего не подозревая, молодой человек передал ему все свои банковские реквизиты, после чего с его карточки были сняты в общей сложности 89545 рублей. В тот же день потерпевший обратился в полицию. Оперативники установили, что номер звонившего зарегистрирован на территории Нижнего Новгорода.

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

Если вам на телефон пришло СМС-сообщение от неизвестного абонента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его просьбы.

Если позвонил незнакомец, представился полицейским и сообщил, что ваш ближайший родственник совершил уголовное правонарушение либо стал виновным в ДТП и, чтобы помочь ему избежать уголовного наказания, нужно перечислить определенную сумму денег на банковскую карточку, номер которой сообщается сразу же по телефону, знайте: вы имеете дело с мошенником. Немедленно свяжитесь с родственником, о котором шла речь, и убедитесь в достоверности полученной информации. О подобных звонках немедленно сообщайте в полицию по телефону 02.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 02 или 112, напоминает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.