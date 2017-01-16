О традициях первого месяца года и температурных рекордах в дни крещенского купания рассказывает наш постоянный эксперт, знаток народных обрядов, заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



После встречи Нового года в январе отмечаются великие религиозные события - Рождество, Святки и Крещение Господне. Завершаются веселые Святки - самые продолжительные праздники с красивейшими народными обрядами. Они начинаются с рождественского сочельника и длятся две недели до Крещения. В это время проводятся разнообразные святочные обряды, гадания, увеселения. На Руси в старину, да и сейчас в деревнях хождение ряженых по дворам и улицам с собиранием угощения - незабываемое зрелище, наполненное искрометным юмором, шумным весельем. О работе забывали, ибо «на Святках гнутой работы делать нельзя, а то приплода скота не будет».

18 января, в канун Крещения, отмечается крещенский сочельник. В эту ночь перед Крещением в старину проводились последние святочные гадания. В полночь ходили на реку за водой: считалось, что она приобретает в это время целебные свойства, воду тщательно оберегали. Древние целители приметили - крещенский снег хорош для умывания, поэтому воду из него старались сохранить подольше. Также собирали снег для беления холстов, лечения недугов и бани.

19 января отмечается великий религиозный праздник Крещения Господня. Замечали, что близко к этой дате заметно холодало, крещенские морозы на Руси считались самыми сильными. Но после них говорили: «Трещи не трещи, минули водокрещи». Ведь по законам природы после дня зимнего солнцестояния наше светило уверенно идет на лето, долгота дня уже увеличилась почти на час, поэтому холода постепенно пойдут на убыль.

В народе бытует множество примет, связанных с Крещением, по которым судили о погоде предстоящего лета и видах на урожай. Исстари верили: тепло, туман, снег и иней в Крещение - самые благоприятные вестники хорошего урожая. Вот некоторые из примет: «Снега под Крещение надует - хлеба прибудет», «Если в ночь на Крещение на деревьях много инея, то год будет урожайный», «Если небо чистое - будет много гороха, звезд не видно - грибы родятся». И даже: «Если яркие звезды в крещенскую ночь - к хорошему приплоду овец», «Когда прорубь (иордань) полна воды, весенний разлив будет большой».

Хорошим знаком считалось, если в день праздника Крещения молодые договариваются о свадьбе: «Крещенское рукобитье - к счастливой семье». А человек, которого в этот день крестят, будет счастлив всю оставшуюся жизнь.

В соответствии с климатическими летописями по Казани и Татарстану морозы интенсивностью 20 гр. и ниже в Крещение наблюдаются довольно часто. За последние 30 лет крепкие крещенские морозы отмечались в 1985 году - столбик термометра опускался до 29 гр., в 1990 и 1992 году морозы были чуть послабее - до 26 гр. мороза. В 2011 году крещенские морозы пришли точно в срок и по интенсивности были довольно крутые - минимальные температуры воздуха наблюдались ниже 25 гр., местами - до 34 градусов.

Но бывали и годы, когда к Крещению устанавливалась слабоморозная погода. Так, в 1993, 1994 и в период с 1999 до 2004 год минимальная температура воздуха в Крещение ниже 3 - 7 гр. мороза не наблюдалась. Отличился 2007 год - в день Крещения была оттепель до 3 гр. выше нуля. В 2015 и 2016 году в дни Крещения было довольно тепло, и крещенские морозы в Казани не отмечались. Нынче в Казани и пригородах в Крещение ожидается умеренно морозная погода, а в восточной половине республики при прояснении столбик термометра опустится до 20 - 25 гр. мороза.

За всю 146-летнюю историю непрерывных метеонаблюдений по Казани самая низкая температура на 19 января зафиксирована в суровом 1942 году - 36 гр. мороза, а к 21 января того же года столбик термометра приблизился к 47-градусной отметке.