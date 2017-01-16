Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях в рамках международной научно-практической конференции «Гайдаровский форум - 2017», состоявшейся на прошлой неделе в Москве.



На деловом завтраке Консультативного совета по иностранным инвестициям в России «25 лет пути: иностранные инвестиции в социально-экономическое развитие России» обсуждалась, в частности, эффективность работы регионов в данном направлении, а также создание условий для привлечения иностранного капитала.

По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, иностранные инвестиции сыграли большую роль в развитии российской экономики. Кроме денег иностранные компании приносят с собой новые технологии и формируют культуру более эффективного бизнеса, сказал он.

Максим Орешкин заметил, что за последние 15 - 20 лет, когда в страну пришел основной объем инвестиций, в России был отмечен рост потребительского спроса и укрепление рубля. В этих условиях зарубежный бизнес в первую очередь ориентировался на внутренний рынок.

«Последние два года ситуация меняется, рубль больше не является сдерживающим фактором. Поэтому мы видим, что все больше глобальных компаний работают на экспорт с российского рынка. Но для того чтобы работать из России на глобальный рынок, нужен другой уровень определенности для бизнеса, в частности, надежная налоговая система», - считает министр.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, многие компании опасались, что нестабильность на российском финансовом рынке будет сохраняться. Однако, по его словам, время показало, рублевые активы являются самыми надежными в мире.

Президент РТ Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что иностранные инвестиции полезны для каждого региона. Так, сегодня в Татарстане функционирует порядка 1600 предприятий с зарубежным капиталом. В республике создано Агентство инвестиционного развития, решающее важные задачи в части привлечения инвестиций и участия в формировании благоприятного инвестиционного климата. На базе ведомства создан специальный сайт на 11 языках, который позволяет потенциальным инвесторам получить больше информации об экономике и промышленности Татарстана.

Он добавил, что для привлечения инвесторов необходимо иметь надежную материальную базу. В части развития инфраструктуры в Татарстане сделана колоссальная работа: в республике действуют две особые экономические зоны, Камский индустриальный парк «Мастер», технополис «Химград», целый ряд промышленных площадок создан на территории муниципальных районов.

Рустам Минниханов отметил особую экономическую зону «Алабуга», которая является одной из наиболее эффективных ОЭЗ в стране. На сегодняшний день здесь запущены 22 завода, в которых трудится более 5,6 тыс. человек, более 90% из которых являются отечественными специалистами. Для резидентов созданы максимально комфортные условия как для развития бизнеса, так и для жизни. Особое внимание уделяется развитию персонала: создан корпоративный университет, действует программа по набору и обучению молодых специалистов со всей России.

«Привлечение иностранных компаний требует тщательной системной работы. Расширению деловых контактов способствуют многочисленные презентации экономического и инвестиционного потенциала региона за рубежом, а также участие в различных выставках и форумах», - добавил Президент РТ.

По словам Рустама Минниханова, большое значение для Татарстана имело проведение крупных международных спортивных мероприятий: Универсиады-2013 и чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. В 2019 году Казань готовится принять международный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Competition.

«Но основной залог успеха в работе по привлечению инвестиций - заинтересованность руководства региона. Необходимо встречаться с каждым инвестором, сопровождать его, помогать в решении различных проблем. Мы в свою очередь активно работаем по всем этим вопросам», - сказал Рустам Минниханов.

Об опыте взаимодействия с региональными органами власти рассказал генеральный директор 3М в России Роберт Николс. Он отметил, что завод 3М сегодня действует на территории ОЭЗ «Алабуга». Роберт Николс подчеркнул, Татарстан оказывает поддержку американскому производителю, и поблагодарил руководство республики за всестороннее содействие, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе также отметил положительную динамику в части развития сотрудничества с Татарстаном, добавив, что сегодня идет активная работа над разработкой совместных проектов.

В рамках международной научно-практической конференции «Гайдаровский форум - 2017» Президент Татарстана, председатель совета Ассоциации инновационных регионов России Рустам Минниханов провел совместное заседание совета и общего собрания членов АИРР. Участники заседания заслушали итоги деятельности АИРР за 2016 год и наметили основные задачи и направления деятельности на ближайшую перспективу.

Рустам Минниханов принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума «Россия и мир: выбор приоритетов». С приветственным словом к участникам форума обратился председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра РФ, Россия прошла через кризис гораздо лучше многих прогнозов, но это не означает, что все проблемы решены. «Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор, в период относительно низких цен на сырье, когда она и так находится в уязвимом состоянии. Поэтому все связанные со структурными преобразованиями решения мы принимали и будем принимать предельно взвешенно и аккуратно, сопровождая их необходимыми стабилизирующими, поддерживающими мерами», - заметил премьер-министр РФ.

Дмитрий Медведев считает, что риск нарастания технологического отставания в российской экономике является одним из наиболее серьезных вызовов, который требует решений. Также необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства в экономике, повышать инвестиционную привлекательность регионов и серьезно перестраивать систему государственного управления.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках международной научно-практической конференции «Гайдаровский форум - 2017» принял участие также в экспертной дискуссии «Новая региональная политика». Модератором дискуссии выступил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что в современных непростых экономических условиях первоочередной задачей является обеспечение наполнения и сбалансированности региональных и местных бюджетов. От этого зависит эффективность выполнения расходных обязательств и обеспечение достойного уровня жизни граждан.

В текущем году на доходную часть республики отрицательно повлияют изменения в федеральном законодательстве, сказал Президент РТ. Речь идет о передаче в федеральный бюджет 1% норматива зачисления налога на прибыль, увеличении НДПИ на нефть, а также перераспределении зачисления акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета. Всего выпадающие доходы для РТ составляют 8 млрд рублей.

По мнению Рустама Минниханова, выравнивание уровней социально-экономического развития регионов не должно сводиться к формальному перераспределению средств.

Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский заметил, что в этом году в России увеличены гранты для поощрения лучших субъектов страны в рейтинге оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. На эти цели федеральный бюджет выделит 20 млрд рублей.

Рустам Минниханов ответил, даже если Татарстан займет 1-е место в рейтинге регионов, то сумма гранта составит порядка 610 млн рублей, что не сопоставимо с суммой передачи налога на прибыль в федеральный бюджет.

Президент Татарстана также подчеркнул, что страна сильна своими регионами, и призвал не ограничивать стимулы к росту. «Основа страны - это регионы. Сильные регионы - сильная страна. После последних действий мы должны ограничивать какие-то программы. По итогам 2016 года у нас отмечен рост по валовому продукту, а это ежедневная напряженная работа. 8 млрд рублей - очень большая сумма. Для нас это 8 больших школ, серьезное количество дорог», - сказал Рустам Минниханов.