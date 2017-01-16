По развитию промышленного птицеводства Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе и входит в топ-10 субъектов РФ, производя 4% от валового производства мяса птицы в живом весе.



В 2016 году в сельскохозяйственных формированиях республики произведено 190,3 тыс. тонн мяса птицы в живом весе (107% к уровню 2015 года) и 838,4 млн штук яиц, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Увеличение производственных показателей стало возможным за счет реконструкции и модернизации существующих объектов птицеводства, освоения инновационных технологий кормления и содержания высокопродуктивных кроссов птицы, внедрения ресурсосбережения.

Основной прирост производства мяса птицы обеспечили ООО «Челны-Бройлер» - 120,3 тыс. тонн (104%) и ООО «ПК «Ак Барс» - 55,4 тыс. тонн (104%). Также внесли свой вклад ООО АФ «Залесный» Зеленодольского района - 3,1 тыс. тонн мяса индейки (193%), ООО ФХ «Рамаевское» Лаишевского района - 1,3 тыс. тонн мяса утки (119%), ООО СХП «Кощаковский» Пестречинского района - 0,4 тыс. тонн мяса гуся и утки (108%).