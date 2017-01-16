Итоги работы за 4 года были подведены на прошедшей в Казани XXVI конференции Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».



В работе конференции приняли участие Президент Татарстана, член высшего совета партии «Единая Россия» Рустам Минниханов, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель Председателя Госдумы Сергей Неверов, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты Государственной Думы ФС РФ от Республики Татарстан и около 300 делегатов со всей республики.

Республиканская конференция завершила масштабную отчетно-выборную кампанию, которая прошла во всех 1637 первичных и 45 местных отделениях партии, сообщает пресс-служба Президента РТ.

С основным докладом об итогах работы выступил секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. По его словам, истекший период для регионального отделения партии республики был насыщен важными событиями и созидательной конструктивной работой.

«Мы успешно приняли участие во всех избирательных кампаниях федерального и регионального уровней. Этот политический цикл стартовал в республике в 2014 году и был связан с формированием Государственного Совета РТ пятого созыва. «Единая Россия» получила 84,2 процента голосов и 83 мандата из 100», - сказал Фарид Мухаметшин.

Он также напомнил, что в 2015 году прошли выборы Президента Татарстана. «Наш кандидат Рустам Нургалиевич Минниханов получил поддержку 94,4 процента голосов избирателей, - отметил Председатель Госсовета РТ. - Одновременно состоялись выборы депутатов представительных органов власти муниципальных образований республики. У «Единой России» - 79,2 процента».

Обновление законотворческой вертикали завершилось в сентябре прошлого года избранием депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Докладчик подчеркнул, что впервые в истории Татарстана все 15 депутатов, избранных от республики, представляют одну политическую партию - «Единую Россию».

«Позиции партии в представительных органах власти также укрепились по результатам дополнительных выборов, проходивших в республике в отчетный период. На данный момент депутатский корпус «Единой России» насчитывает свыше 6200 депутатов всех уровней. Наши однопартийцы составляют ядро исполнительной власти в Республике Татарстан. Достигнутые результаты рассматриваем как убедительное свидетельство доверия татарстанцев к курсу, проводимому руководством страны и Республики Татарстан», - заметил Фарид Мухаметшин.

Рустам Минниханов, поприветствовав республиканский партийный актив, подчеркнул, что данная конференция - значимое событие в общественной жизни Татарстана. По словам Президента РТ, политическая ситуация постоянно меняется, а вместе с ней меняются и задачи, стоящие перед партией. «Статус правящей партии накладывает на «Единую Россию» особую ответственность перед населением. Необходимо быть ближе к людям, вести с ними доброжелательный и конструктивный диалог, взаимодействовать с общественными организациями», - уверен Президент Татарстана.

Развитие общественно значимых инициатив всегда было и будет одним из важнейших направлений партийной работы, считает Рустам Минниханов.