В эти дни, с 16 по 20 января, в Казани на базе молодежного центра «Волга» проходит первая выездная учебно-тренировочная смена для членов расширенной сборной Республики Татарстан по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.



В смене принимают участие 150 студентов из 33 профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, представляющих 47 ключевых компетенций движения WorldSkills. 124 юноши и 26 девушек представляют 9 районов и городов республики. Проведение этой смены станет первым этапом комплекса мероприятий, направленных на развитие надпрофессиональных навыков, всестороннюю мотивационную и языковую подготовку членов сборной.

К организации учебы молодых профессионалов привлечены федеральные и региональные эксперты в области психологии, коммуникации, стрессоустойчивости, формирования лидерских и командных качеств. Оператором проведения смены является АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Образовательная программа для участников смены направлена на развитие надпрофессиональных навыков и умений, необходимых представителям всех компетенций, в том числе на выстраивание эффективной коммуникации, развитие стрессоустойчивости и лидерских качеств, сообщает пресс-служба организаторов учебы. Кроме того, в рамках смены запланированы мероприятия по обучению студентов английскому языку.