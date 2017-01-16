На прошлой неделе стали известны итоги подписной кампании на первое полугодие 2017 года.



В преддверии Дня российской печати, отмечавшегося 13 января, о них рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» гендиректор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин и заместитель руководителя УФПС «Татарстан почтасы» Светлана Гришина.

И хотя итоги лишь предварительные, как подчеркнула Светлана Гришина, можно смело утверждать, что тираж подписных изданий среди физических лиц остался практически на уровне прошлого года. «Почта России» делает все возможное для того, чтобы сохранить своего подписчика, в том числе и предоставляя систему скидок разным категориям населения. Кроме того, свыше 100 республиканских и районных изданий имеют льготы как социально значимые средства массовой информации. Популяризации газет и журналов способствуют и проводимые декады подписки и «дни подписчика», когда населению предоставляются дополнительные скидки.

Гендиректор медиахолдинга Андрей Кузьмин отметил, что, несмотря на хорошие показатели (общий подписной тираж изданий АО «Татмедиа» с учетом розницы составил более 296 тысяч экземпляров, а это 94% к уровню первого полугодия 2016 года), одной из приоритетных задач на этот год является сохранение института подписки на газеты и журналы, а также дальнейшее наращивание аудитории сайтов, активное продвижение СМИ в социальных сетях, создание сайтов на татарском языке.

Было проведено несколько акций в поддержку подписной кампании, которые инициировало АО «Татмедиа». Так, благодаря акции «Подари подписку - 2017», в ходе которой каждый желающий мог выступить в роли благотворителя, было выписано около тысячи экземпляров периодики.

«В течение последних 3 - 4 лет мы активно развиваем электронные СМИ, - подчеркнул Андрей Кузьмин. - И, когда говорим о подписке, отмечаем, что формат аудитории не ограничивается только бумажной версией». Статистика такова, что ежедневная посещаемость сайтов некоторых изданий порой превышает печатный тираж. Общее же количество подписчиков на официальных страницах филиалов АО «Татмедиа» в социальных сетях составило почти 539 тысяч с января по декабрь прошлого года, в перспективе довести их число до миллиона. О том, что эта цифра вполне достижима, свидетельствуют такие факты. В минувшем году сайты средств массовой информации медиахолдинга посетил 41 млн 605 тысяч уникальных посетителей, а это на 13,6 млн посетителей больше, чем в 2015-м.