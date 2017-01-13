Активную работу по проверке соблюдения требований законодательства по целевому использованию земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, а также садоводства и огородничества, начинает в этом году Росреестр Татарстана.

В связи с этим Управление Росреестра по РТ напоминает, что в соответствии с ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, влечет наложение административного штрафа. Если кадастровая стоимость земельного участка определена, то штраф для граждан составит от 1 до 1,5% от ее значения, но не менее 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 1,5 до 2%, но не менее 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 3 до 5%, но не менее 400 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то на граждан будет наложен штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей.

Законодательством (ст. 284 ГК РФ) также предусмотрена такая мера, как изъятие земельного участка. К нерадивым собственникам она может быть применена, если участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства, не используется по целевому назначению в течение трех лет.

Поэтому не стоить забывать, что если лицо является собственником земельного участка (купил, досталось по наследству, другое), то у него есть не только права на землю, но и обязанности, которые установлены земельным законодательством.

В частности:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно производить платежи за землю;

- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

Управлением в этом направлении ведется работа в основном на землях, переведенных из земель сельскохозяйственного назначения в иные категории. В 2016 году предварительно проанализировано и обследовано более 6 тысяч таких участков, которые включены в плановые мероприятия 2017 года. По выявленным признакам нарушений будут приниматься меры административного воздействия в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Республике Татарстан.